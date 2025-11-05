Ярослав Шанько сделал знаменитости символический подарок. Об этом сообщили в телеграм-канале Ukraine context | russia no context.

Анджелине Джоли подарили памятный жетон Херсона.

Это уникальная монета. Мы очень хотели, чтобы она была у вас,

– сказал Ярослав Шанько.

Для справки! Это сувенирное изделие, которое не содержит номинала.

Памятный жетон появился в сентябре этого года. На одной стороне там изображена арка с надписью "Херсон", колоски, ласточки и флаг Украины, а на другой – кинотеатр "Украина", солнце, волны Днепра, птицы и надпись "Херсон – Город-Герой".

Этот жетон – не только память о нашей борьбе, но и символ того, что Херсон был, есть и всегда будет украинским,

– писали на сайте Херсонского городского совета.

Что известно о визите Анджелины Джоли в Украину?