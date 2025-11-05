Ярослав Шанько сделал знаменитости символический подарок. Об этом сообщили в телеграм-канале Ukraine context | russia no context.
Анджелине Джоли подарили памятный жетон Херсона.
Это уникальная монета. Мы очень хотели, чтобы она была у вас,
– сказал Ярослав Шанько.
Для справки! Это сувенирное изделие, которое не содержит номинала.
Памятный жетон появился в сентябре этого года. На одной стороне там изображена арка с надписью "Херсон", колоски, ласточки и флаг Украины, а на другой – кинотеатр "Украина", солнце, волны Днепра, птицы и надпись "Херсон – Город-Герой".
Этот жетон – не только память о нашей борьбе, но и символ того, что Херсон был, есть и всегда будет украинским,
– писали на сайте Херсонского городского совета.
Что известно о визите Анджелины Джоли в Украину?
- Актриса во второй раз приехала в Украину за время полномасштабного вторжения. В 2022 году она посетила Львов. Тогда знаменитость побывала на Главном железнодорожном вокзале, пообщалась с детьми, которые пострадали от ракетной атаки россиян по вокзалу в Краматорске, встретилась с волонтерами и посетила местную школу-интернат.
- В сети утверждают, что на этот раз Анджелина Джоли посетила херсонские медучреждения, в частности, была в роддоме и детской больнице. В то же время официальной информации об этом пока нет.