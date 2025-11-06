В города вблизи линии фронта на юге Украины знаменитость приехала вместе с международной благотворительной организацией Legacy of War Foundation. Пишет 24 Канал со ссылкой на сайт фонда.
К теме "Расхитительница мобилизационного резерва": сеть взорвалась мемами после инцидента с Джоли и ТЦК
В Николаеве и Херсоне Анджелина Джоли встретилась с местными жителями, медиками и волонтерами. Она пообщалась с детьми и побывала в укрытии, куда спускаются во время опасности.
Жители Николаева и Херсона ежедневно живут в опасности, но они отказываются сдаваться. Их стойкость и взаимная поддержка вызывают глубокое уважение. После почти трех лет войны истощение заметно невооруженным глазом, но в то же время – и решимость. Семьи стремятся к безопасности, мире и возможности отстроить свои жизни,
– сказала актриса.
Анджелина Джоли в Украине / Фото Legacy of War Foundation
Анджелина Джоли в Украине / Фото Legacy of War Foundation
Перед этим в телеграмм-канале Ukraine context появилось видео, где Анджелина Джоли встретилась с начальником Херсонской городской военной администрации Ярославом Шанько. Он подарил актрисе памятный жетон города.
Издание Politico написало, что Анджелина Джоли не уведомляла украинские власти о том, что хочет приехать. Границу актриса пересекла пешком.
Что известно о первом визите Анджелины Джоли в Украину во время большой войны?
- Весной 2022 года актриса приехала во Львов.
- Во время того визита в Украину она встретилась с детьми, которые пострадали от ракетной атаки российских военных по вокзалу в Краматорске, пообщалась с волонтерами и посетила местную школу-интернат.
- Кроме того, тогда Анджелина Джоли побывала на Главном железнодорожном вокзале, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска.
- Также актриса побывала в Бориславе, где посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония".