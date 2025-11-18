Врач сказал Шрайберу немедленно обратиться в больницу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TMZ.
Лиев Шрайбер пробыл в больнице ночь. Актер сдал несколько анализов.
Из соображений предосторожности Лиев поехал в больницу на обследование, и по состоянию на сегодня ему разрешили вернуться к работе,
– сообщил представитель знаменитости журналу People.
В апреле 2024 года Шрайбер рассказал, что из-за мигрени у него произошла временная амнезия во время выступления в бродвейской постановке "Сомнение: Притча".
Я был в своей гримерке, и у меня ужасно разболелась голова. Я думал, что это, возможно, головная боль от фастфуда, но ощущение было немного сильнее. Я спускаюсь по лестнице и думаю: "Это ненормально. Я чувствую себя плохо",
– вспоминал актер.
Лиев заподозрил, что "что-то действительно не так", когда увидел актрису Эми Райан за кулисами и не смог вспомнить ее имя. Когда он вышел на сцену, то полностью забыл свои слова.
Я подумал: "Ладно, у меня был инсульт. Вот и все",
– делился Шрайбер.
Актрисе сделали МРТ, которая показала, что кровоизлияния в мозг не было. Затем невролог сообщил, что у него произошла временная глобальная амнезия.
Коротко о Лиеве Шрайбере
Лиев Шрайбер известен по фильмам "Крик", "Фантомы", "Кейт и Лео", "Люди Икс: Росомаха", "Игры чемпионов", "Последние дни на Марсе", "Дождливый день в Нью-Йорке" и другим.
Во время полномасштабного вторжения актер поддержал Украину. Весной 2022 года Шрайбер посетил Львов. Летом того же года приехал в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, а также вместе с Андреем Шевченко посетил Бородянку.
Лиев является амбассадором фандрейзинговой платформы United24 в направлении медицинской помощи.
Интересно, что дед актера по материнской линии – из Украины.