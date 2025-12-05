Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP и USA Today. Об образе первой леди США читайте в материале.

Дональд Трамп сказал, что церемонию зажжения елки проведет его жена. Президент США посчитал от пяти до нуля, Мелания подошла вперед и нажала кнопку, после чего дерево засияло золотыми огоньками.

Это красота,

– сказал американский лидер.

На мероприятии выступали группа Beach Boys, христианский певец Мэтью Уэст, кантри исполнители Гэбби Барретт, Джон Парди, Алана Спрингстин, Бретт Янг и Уоррен Зайдерс.

Мелания Трапм зажгла елку: смотрите видео онлайн

Первая леди США надела длинное белое пальто, что выглядит элегантно. Она дополнила образ темными перчатками. Мелания сделала свой традиционный макияж и прическу.

Дональд Трамп выбрал для церемонии классическое темное пальто, под которым видно белую рубашку, голубой галстук и, вероятно, бордовый шарф.

Мелания и Дональд Трамп / Фото Getty Images

Как Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству?