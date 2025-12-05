Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP та USA Today. Про образ першої леді США читайте у матеріалі.
Дональд Трамп сказав, що церемонію запалювання ялинки проведе його дружина. Президент США порахував від п'яти до нуля, Меланія підійшла вперед і натиснула кнопку, після чого дерево засяяло золотими вогниками.
Це краса,
– сказав американський лідер.
На заході виступали гурт Beach Boys, християнський співак Метью Вест, кантрі виконавці Геббі Барретт, Джон Парді, Алана Спрінгстін, Бретт Янг і Воррен Зайдерс.
Меланія Трапм запалила ялинку: дивіться відео онлайн
Перша леді США одягнула довге біле пальто, що виглядає елегантно. Вона доповнила образ темними рукавичками. Меланія зробила свій традиційний макіяж і зачіску.
Дональд Трамп обрав для церемонії класичне темне пальто, під якими видно білу сорочку, блакитну краватку та, ймовірно, бордовий шарф.
Меланія і Дональд Трамп / Фото Getty Images
Як Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва?
Нагадаємо, раніше Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва. Тема цьогорічного святкового декору – "Дім там, де серце".
Резиденцію президента США прикрасили 75 вінками з червоними бантами, понад 50 різдвяними ялинками, гірляндами, стрічками й декоративними метеликами.
Головну ялинку поставили у Блакитній кімнаті, Східну кімнату задекорували в кольорах американського прапора, а в Зеленій кімнаті повісили портрети Дональда Трампа і Джорджа Вашингтона.