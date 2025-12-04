На події Кейт Міддлтон з'явилася в розкішному вбранні з тіарою, виготовленою майже 200 років тому. Пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Дружина принца Вільяма одягнула блакитну сукню-кейп від британської дизайнерки Jenny Packham, прикрашену паєтками сріблястого та темно-синього кольорів.

Образ Кейт Міддлтон доповнили вишукані сережки, діадема та синьо-червона стрічка з відзнаками Королівського Вікторіанського ордена.

Кадри Її Величності в цьому образі вже з'явилися на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в інстаграмі.

Чим особлива діадема, яку одягнула Кейт Міддлтон?

Тіара Oriental Circlet належала королеві Вікторії й була виготовлена у 1853 році під керівництвом її чоловіка, принца Альберта.

Вона інкрустована 2600 діамантами та рубінами. Щоправда, спершу діадема була прикрашена іншими коштовними каменями – опалами.

Прикраса має незвичайний для Європи дизайн: він натхненний індійською архітектурою, з арками, як у палацах, і квітами лотоса.

Тіару до Кейт Міддлтон носила лише королева Єлизавета II та кілька інших членів королівської родини. Як зазначено в матеріалі видання The Court Jeweller, Єлизавета II одягла діадему лише один раз – під час поїздки на Мальту у 2005 році.