На событии Кейт Миддлтон появилась в роскошном наряде с тиарой, изготовленной почти 200 лет назад. Пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Жена принца Уильяма надела голубое платье-кейп от британского дизайнера Jenny Packham, украшенное пайетками серебристого и темно-синего цветов.

Образ Кейт Миддлтон дополнили изысканные серьги, диадема и сине-красная лента с отличиями Королевского Викторианского ордена.

Кадры Ее Величества в этом образе уже появились на официальной странице принца и принцессы Уэльских в инстаграме.

Чем особенна диадема, которую надела Кейт Миддлтон?

Тиара Oriental Circlet принадлежала королеве Виктории и была изготовлена в 1853 году под руководством ее мужа, принца Альберта.

Она инкрустирована 2600 бриллиантами и рубинами. Правда, сначала диадема была украшена другими драгоценными камнями – опалами.

Украшение имеет необычный для Европы дизайн: он вдохновлен индийской архитектурой, с арками, как во дворцах, и цветами лотоса.

Тиару до Кейт Миддлтон носила только королева Елизавета II и несколько других членов королевской семьи. Как указано в материале издания The Court Jeweller, Елизавета II надела диадему только один раз – во время поездки на Мальту в 2005 году.