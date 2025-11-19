В редком обращении Миддлтон обсудила развитие детства. В Лондоне она посетила Future Workforce Summit, чтобы обсудить Бизнес-целевую группу по вопросам раннего детства, действующую в ее Королевском фонде, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

Моя страсть и работа Центра раннего детства вытекают из одной главной истины: любовь, которую мы чувствуем в первые годы, существенно формирует то, кем мы становимся и как мы процветаем во взрослом возрасте,

– обратилась Кейт Миддлтон к публике.

Принцесса Уэльская вышла на сцену в светло-сером костюме, а под низ она надела белую блузу с высоким воротником и рюшами.

Кейт распустила волосы, которые слегка подкрутила. Как пишет Tatler, она дополнила свой образ сумкой Smythson и серьгами Mappin & Webb.

Любовь – это первая и самая важная связь. Но это также невидимая нить, сплетенная со временем, вниманием и нежностью, через постоянные, заботливые отношения, которая создает основательную и содержательную среду вокруг ребенка. Именно эта текстура, переплетения любви формирует эмоциональный мир ребенка и становится основой, самой тканью устойчивости и принадлежности,

– продолжила принцесса Уэльская.

Кейт Миддлтон на мероприятии / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских

В своей речи жена принца Уильяма отметила, что чрезвычайно важно сделать дом местом любви.

Заметим, что последний раз Кейт Миддлтон выступала с публичным обращением в ноябре 2023 года на Национальном симпозиуме "Формирование нас" в поддержку своего Центра раннего детства.

Когда Кейт Миддлтон открыла Центр раннего детства?