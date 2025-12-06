Пишет 24 Канал со ссылкой на People. Принцесса Уэльская прибыла на мероприятие раньше, чтобы поздравить гостей, исполнителей и волонтеров перед началом службы, но вышла к мужу и детям, когда они приехали.
Королевская семья выбрала образы в зеленом и синем цветах. Галстук Джорджа сочетался с темно-зеленым платьем-пальтом мамы. Старший и младший сыновья принца и принцессы Уэльских были одеты в костюмы, похожие на папин. Шарлотта же появилась в темно-синем платье.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми / Фото Getty Images
Прежде чем отправиться в Вестминстерское аббатство, Джордж, Шарлотта и Луи прикрепили полоски из красной бумаги к "дереву единения", каждый из них написал свое имя, что символизировало силу единения и важность связи друг с другом. Впоследствии дети присоединились к прихожанам на службу. Они держали в руках зажженные свечи.
Так особенно собраться в этот вечер вместе на нынешней рождественской службе колядок "Вместе на Рождество". Благодарны всем, кто помог сделать этот праздник любви таким теплым и незабываемым,
– говорится в инстаграме Уэльских.
Королевская семья на службе "Вместе на Рождество" / Фото из инстаграма Уэльских
Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже не впервые посетят рождественскую службу колядок "Вместе на Рождество". Джордж и Шарлотта дебютировали на мероприятии в 2022 году, а Луи присоединился в следующем году.
Принцесса Уэльская впервые возглавила службу в 2021 году, чтобы поблагодарить тех, кто во всей Великобритании сделал свой вклад в развитие общин во время пандемии коронавируса. С тех пор мероприятие проходит ежегодно.
Где вскоре может появиться королевская семья?
Вероятно, Джордж, Шарлотта и Луи снова присоединятся к королевской семье на Рождество. Они совершат ежегодный поход в церковь, а затем встретятся с общественностью.
Джордж и Шарлотта впервые присоединились к событию в 2019 году, а Луи – в 2022. Дети часто возвращаются домой с небольшими подарками от людей: мягкими игрушками, цветами, угощениями.