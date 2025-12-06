Пише 24 Канал з посиланням на People. Принцеса Уельська прибула на захід раніше, щоб привітати гостей, виконавців та волонтерів перед початком служби, але вийшла до чоловіка і дітей, коли вони приїхали.

Дивіться також На урочистому банкеті у Віндзорі: Кейт Міддлтон з'явилась у найвеличнішій тіарі своєї колекції

Королівська сім'я обрала образи в зеленому та синьому кольорах. Краватка Джорджа поєднувалась із темно-зеленою сукнею-пальтом мами. Старший і молодший сини принца та принцеси Уельських були одягнені у костюми, схожі на батьковий. Шарлотта ж з'явилася у темно-синій сукні.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми / Фото Getty Images

Перш ніж вирушити до Вестмінстерського абатства, Джордж, Шарлотта та Луї прикріпили смужки з червоного паперу до "дерева єднання", кожен із них написав своє ім'я, що символізувало силу єднання та важливість зв'язку одне з одним. Згодом діти приєдналися до парафіян на службу. Вони тримали в руках запалені свічки.

Так особливо зібратися цього вечора разом на цьогорічній різдвяній службі колядок "Разом на Різдво". Вдячні всім, хто допоміг зробити це свято кохання таким теплим і незабутнім,

– йдеться в інстаграмі Уельських.

Королівська сім'я на службі "Разом на Різдво" / Фото з інстаграму Уельських

Діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма вже не вперше відвідають різдвяну службу колядок "Разом на Різдво". Джордж та Шарлотта дебютували на заході у 2022 році, а Луї приєднався наступного року.

Принцеса Уельська вперше очолила службу у 2021 році, щоб подякувати тим, хто у всій Великій Британії зробив свій внесок у розвиток громад під час пандемії коронавірусу. З того часу захід проходить щороку.

Де незабаром може з'явитися королівська родина?