Пише 24 Канал з посиланням на People. Принцеса Уельська прибула на захід раніше, щоб привітати гостей, виконавців та волонтерів перед початком служби, але вийшла до чоловіка і дітей, коли вони приїхали.
Королівська сім'я обрала образи в зеленому та синьому кольорах. Краватка Джорджа поєднувалась із темно-зеленою сукнею-пальтом мами. Старший і молодший сини принца та принцеси Уельських були одягнені у костюми, схожі на батьковий. Шарлотта ж з'явилася у темно-синій сукні.
Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми / Фото Getty Images
Перш ніж вирушити до Вестмінстерського абатства, Джордж, Шарлотта та Луї прикріпили смужки з червоного паперу до "дерева єднання", кожен із них написав своє ім'я, що символізувало силу єднання та важливість зв'язку одне з одним. Згодом діти приєдналися до парафіян на службу. Вони тримали в руках запалені свічки.
Так особливо зібратися цього вечора разом на цьогорічній різдвяній службі колядок "Разом на Різдво". Вдячні всім, хто допоміг зробити це свято кохання таким теплим і незабутнім,
– йдеться в інстаграмі Уельських.
Королівська сім'я на службі "Разом на Різдво" / Фото з інстаграму Уельських
Діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма вже не вперше відвідають різдвяну службу колядок "Разом на Різдво". Джордж та Шарлотта дебютували на заході у 2022 році, а Луї приєднався наступного року.
Принцеса Уельська вперше очолила службу у 2021 році, щоб подякувати тим, хто у всій Великій Британії зробив свій внесок у розвиток громад під час пандемії коронавірусу. З того часу захід проходить щороку.
Де незабаром може з'явитися королівська родина?
Ймовірно, Джордж, Шарлотта та Луї знову приєднаються до королівської родини на Різдво. Вони здійснять щорічний похід до церкви, а потім зустрінуться з громадськістю.
Джордж і Шарлотта вперше приєдналися до події у 2019 році, а Луї – у 2022. Діти часто повертаються додому з невеличкими подарунками від людей: м'якими іграшками, квітами, частуваннями.