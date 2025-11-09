Мероприятие организовано Королевским британским легионом, покровителем которого в прошлом году стал король Чарльз. Для события принцесса Уэльская и ее 12-летний сын выбрали гармоничные и элегантные образы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание The Daily Mail.

В Лондоне Кейт Миддлтон с принцем Джорджем присоединились к королю Чарльзу, королеве Камилле и другим членам королевской семьи – герцогу и герцогине Эдинбургских, а также герцогу и герцогине Глостерских.

Для справки! Фестиваль памяти Королевского Британского легиона ежегодно организуют, чтобы почтить военнослужащих, ветеранов и их семей.

Кадры с нынешнего события уже появились на официальной странице The Royal Family в инстаграме.

Кэтрин надела черное платье с широким белым воротником от английского бренда женской одежды Alessandra Rich. Этот наряд она дополнила серьгами, которые принадлежали покойной королеве Елизавете II и уникальной брошью HMS Glasgow, которую ей изготовили по случаю присвоения имени военному кораблю королевского военно-морского флота Великобритании. Также принцесса Уэльская, как и другие посетители фестиваля памяти, добавила украшение ручной работы в виде мака.

Принц Джордж надел черный классический костюм, белую рубашку и полосатый галстук.

Мама с сыном гармонично дополняли образы друг друга.

Почему принца Уильяма не было на фестивале памяти Королевского Британского легиона?