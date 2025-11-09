Актриса впервые прокомментировала этот свой визит в нашу страну. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Джоли. Кроме того, она показала кадры, сделанные в Украине.
К теме Спасибо за донат, – Сергей Притула отреагировал на приезд Джоли в Украину
Знаменитость рассказала, что во время пребывания в прифронтовых городах все время ощущалась угроза дронов.
Местные уже называют это "сафари на людей" – дроны постоянно отслеживают, охотятся и терроризируют людей. Был момент, когда мы вынуждены были остановиться и переждать, пока дрон пролетит над нами. Я была в защитном снаряжении, и для меня это длилось всего несколько дней. Но семьи здесь живут с этим каждый день,
– написала Анджелина Джоли.
Она также рассказала о том, что школы, клиники и детсады перенесли в укрепленные подвалы, потому что местные жители "решительно настроены продолжать жизнь".
Это было больно, но в то же время чрезвычайно вдохновляюще видеть. Многие люди говорили со мной о психологическом бремени постоянной угрозы – и о еще более глубоком страхе быть забытыми миром,
– поделилась актриса.
Она подчеркнула отвагу и профессионализм местных организаций и волонтеров, среди них – благотворительная организация "Марш Женщин" и общественные организации Gen.Ukrainian, Fight for Right и CASERS.
Трудно понять, как в мире, имеющем такие мощные дипломатические возможности, гражданские в Украине, Судане, Газе, Йемене, ДР Конго и многих других местах продолжают ежедневно страдать – будто те, кто имеет власть, не могут ничего сделать, чтобы положить конец войнам и защитить всех мирных жителей одинаково,
– отметила Джоли.
Заметим, актриса посетила Николаев и Херсон с международной благотворительной организацией Legacy of War Foundation. Об этом писала организация на собственном сайте.
Что известно об этом визите Анджелины Джоли в Украину?
- О приезде актрисы в Херсон стало известно 5 ноября. Там она встретилась с начальником городской военной администрации Ярославом Шанько, который подарил ей памятный жетон города.
- Впоследствии появилась информация, что Анджелина Джоли также была в Николаеве, где пообщалась с местными жителями, медиками и волонтерами.
- Кроме того, звезда встретилась с украинскими пограничниками.
- Впоследствии знаменитость также заметили в Тернополе.
- Издание Politico написало, что Анджелина Джоли пересекла границу пешком. Она не сообщала украинским властям о своем визите.