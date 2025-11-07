Голливудская актриса, которая и так неоднократно поддержала Украину, продолжает проявлять свою любовь и уважение к нашей стране. В сети распространились новые фото Анджелины Джоли, передает 24 Канал.
Звезду заметили на одной из заправок в Тернополе. Джоли имела на лице маску, которая частично скрывала ее внешность. Но такая "маскировка" все равно позволила узнать, кто скрывается за маской.
Актриса была одета в черное пальто, на спине был рюкзак темного цвета, а волосы – распущены.
Анджелина Джоли в Тернополе / Фото с телеграмм-канала
Пока неизвестно, какова была цель приезда голливудской актрисы в Тернополь. Может быть, Джоли была просто проездом.
Примечательно, что издание Politico писало, что в Офисе Президента о приезде звезды не знали. Более того, она пересекла границу пешком.
Главное о приезде Анджелины Джоли в Украину
- Актриса приехала во второй раз в Украину во время полномасштабной войны. 5 ноября она посетила Херсон и Николаев в рамках программы благотворительной помощи.
- Когда кортеж со знаменитостью двигался в Николаевской области, автомобили на блокпосте остановили военнослужащие ТЦК – был задержан мужчина, сопровождавший звезду.
- Сегодня появились новые фото голливудской актрисы в каске и под антидроновой сеткой.