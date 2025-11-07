Голлівудська акторка, яка і так неодноразово підтримала Україну, продовжує виявляти свою любов та повагу до нашої країни. У мережі поширились нові фото Анджеліни Джолі, передає 24 Канал.

До теми Не припиняє підтримувати Україну: що Анджеліна Джолі говорила про війну

Від так, зірку помітили нібито на одній із заправок у Тернополі. Джолі мала на обличчі маску, яка частково приховувала її зовнішність. Та таке "маскування" все одно дозволило впізнати, хто ховається за маскою.

Акторка була одягнута у чорне пальто, на спині був рюкзак темного кольору, а волосся – розпущене.

Анджеліна Джолі у Тернополі / Фото з телеграм-каналу

Наразі невідомо, яка була мета приїзду голлівудської акторки до Тернополя. Можливо, Джолі була просто проїздом.

Цікаво, що видання Politico писало, що в Офісі Президента про приїзд зірки не знали. Ба більше, вона перетнула кордон пішки.