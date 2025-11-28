Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InStyle. Для визита жена принца Уильяма выбрала сдержанный образ.
Кейт Миддлтон надела сине-белое платье с принтом "гусиная лапка", воротником и поясом. Свой образ дополнила коричневой сумкой, туфлями на каблуках и серьгами. Принцесса Уэльская сделала естественный макияж и распустила свои каштановые волосы, слегка их подкрутив. Интересно, что ее свекровь, королева Елизавета II, на протяжении всей своей жизни была поклонницей принта "гусиная лапка".
Принцесса Уэльская / Фото Getty Images
Как пишет People, Миддлтон встретилась с главным исполнительным директором благотворительной организации, профессором Имоном Маккрори. Он рассказал принцессе, как учреждение работает над улучшением психологического здоровья младенцев, детей и молодежи с помощью науки и клинических инноваций. Также Кейт встретилась с родителями и детьми.
Принцесса имеет такую естественную, приземленную манеру поведения и очень быстро привыкла к разговору с родителями об их опыте, а родители очень быстро начали свободно делиться своим опытом с ней,
– рассказал изданию Имон Маккрори.
Он добавил, что принцесса Уэльская поиграла с малышами, что продемонстрировало ее искренний интерес к людям.
Какое мероприятие Кейт Миддлтон посетила ранее?
Напомним, недавно Кейт Миддлтон посетила Future Workforce Summit, чтобы обсудить Бизнес-целевую группу по вопросам раннего детства, действующую в ее Королевском фонде.
Принцесса Уэльская произнесла первую речь за два года.
Она надела светло-серый костюм и белую блузу с высоким воротником и рюшами. Также на ней были серьги Mappin & Webb, а свой образ Миддлтон дополнила сумкой Smythson.