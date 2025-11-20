Объективы камер были прикованы к членам королевской семьи, ведь такой эффектный выход супругов просто не мог быть незаметным, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу принца и принцессы Уэльских.

Очевидно, что публика ждала выхода Кейт Миддлтон, ведь жена Уильяма всегда пример утонченности и элегантности. Для Royal Variety Performance принцесса Уэльская выбрала велюровое платье темно-изумрудного цвета. Образ дополнила роскошным широким браслетом на руке, длинными серьгами и блестящим клатчем. А каблуки были в тон платью. Волосы же оставила распущенными, но сделала волнистыми. А легкий вечерний макияж дополнил общий стиль Кейт.

Кейт Миддлтон на Royal Variety Performance / Фото Getty images

Черный смокинг принца и белая рубашка идеально гармонировали с образом принцессы. Мероприятие, на которое прибыли супруги, состоялось в Королевском Альберт-Голле.

Впервые принцесса Уэльская появилась на королевском варьете еще в 2014 году.

В этом году супруги пообщались с певицей Jessie J, которая летом призналась, что ей диагностировали рак груди. Кейт и Уильям встретились и с другими знаменитостями. Принцесса даже погладила собаку, которая решила прилечь, а позже еще и познакомились с мишкой Паддингтоном, который является звездой в Британии.

Что такое королевское варьете (Royal Variety Performance)?