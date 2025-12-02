Пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Білого дому. Творче натхнення Меланія Трамп черпала з "радощів, викликів та частих переїздів, пов'язаних з материнством та бізнесом", йдеться у заяві.

Постійний рух навчив мене, що дім – це не просто фізичний простір; це радше тепло та затишок, які я несу в собі, незалежно від оточення. Цього Різдва святкуймо любов, яку ми маємо в собі, і поділімося нею з навколишнім світом. Зрештою, де б ми не були, ми можемо створити дім, наповнений витонченістю, сяйвом та нескінченними можливостями,

– сказала перша леді США.

Втілити творчий задум Меланії Трамп допоміг дизайнер Ерве П'єр. Вікна Білого дому прикрашають 75 вінків з червоними бантами, використано понад 50 різдвяних ялинок, 700 футів гірлянд, 25 000 футів стрічок та 10 000 декоративних метеликів.

У Блакитній кімнаті стоїть головна 18-футова ялинка, привезена з Мічигану. Східна кімната задекорована у кольорах американського прапора: червоний, білий та синій. У Зеленій кімнаті висять портрети двох президентів США: Дональда Трампа і Джорджа Вашингтона, створені з понад 6000 частин пазла.

Білий дім прикрасили до Різдва / Фото з сайту резиденції президента США

В інстаграмі Меланія Трамп також опублікувала відео з Білого дому, прикрашеного до Різдва.

