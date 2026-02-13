Уже завтра, 14 лютого, світ відзначатиме День всіх закоханих. Це привід пригадати, як змінювалися знамениті подружні пари за час спільного життя. 24 Канал розповість, як трансформувалося подружжя Дональда та Меланії Трамп за 21 рік у шлюбі.

Як познайомилась пара?

У 1998 році Дональд Трамп розлучився з другою дружиною. Після розриву він познайомився зі словенською моделлю Меланією Кнавс.

Їхня перша зустріч сталась під час Тижня моди в Нью-Йорку, на вечірці в одному з клубів. І хоч з Трампом була інша дівчина, він був зачарований саме Меланією. Модель відмовляла йому у знайомстві, але згодом таки погодилась дати свій номер. Так вони почали зустрічатися.



Дональд і Меланія Трамп / Фото Getty Images

Додамо, подейкують, що Дональда Трампа та Меланію міг познайомити скандальний фінансист Джеффрі Епштейн. Таку інформацію дала його колишня помічниця. Однак деталей не розсекречувала.

Уже за кілька місяців їхню пару активно обговорювали у пресі, адже вони часто з'являлись разом на найбільших світських заходах у Нью-Йорку.



Дональд і Меланія Трамп / Фото Getty Images

Весілля та сімейне життя

Зрештою їхній роман переріс у серйозні стосунки. Вони заручилися, а вже 22 січня 2005 року пара одружилась. Меланія одягнула вишукану сукню Dior, створену саме для неї. Її вартість оцінювали у 200 тисяч доларів.

Трампи влаштували розкішний прийом і запросили 450 гостей у маєток Дональда у Палм-Біч у Флориді. Гостей розважали Елтон Джон та Біллі Джоел.



Дональд і Меланія Трамп / Фото з інстаграму Трампа

У 2006 році у Меланії та Дональда народився єдиний син Беррон. Однак його тримали якомога далі від уваги суспільства, як і їхнє подальше сімейне життя.



Дональд і Меланія Трамп з сином / Фото Getty Images

Пара знову опинилась у центрі уваги у 2017 році, коли Дональд Трамп уперше став президентом США. Меланія підтримувала чоловіка упродовж його, як він був на посаді.



Дональд і Меланія Трамп у 2019 / Фото Getty Images

Щоправда, вже після завершення його каденції, ходили чутки, що Меланія Трамп хоче подати на розлучення. Подружжя так і не коментувало цю тему публічно, але на певний час вони перестали разом виходити на публіку.

Що відомо про стосунки Трампів зараз?

У 2025 році Меланія Трамп вдруге стала першою леді США. Але зараз вона здебільшого залишається у тіні чоловіка, хоч і відвідує разом з ним важливі заходи.



Дональд і Меланія Трамп / Фото Getty Images



Дональд і Меланія Трамп / Фото з інстаграму Меланії



Дональд і Меланія Трамп / Фото з інстаграму Меланії

Цікаво, що пара спілкується про війну в Україні. Улітку 2025 року Трамп розповів, що ділиться з дружиною результатами розмов з Путіним. А вона у відповідь йому називає чергове українське місто, яке обстріляли російські загарбники.