Ці дані містяться в розсекречених "файлах Епштейна", які дослідили у Daily Beast, а також BBC.

Дональда Трампа з Меланією міг познайомити Епштейн

Помічниця Джеффрі Епштейна дала ці свідчення ФБР 12 липня 2019 року – через тиждень після арешту Епштейна. Дівчина розповіла, що була моделлю, перш ніж ухвалила пропозицію фінансиста перейти до нього на роботу. Їхня співпраця тривала з 2005 по 2006 рік.

Епштейн познайомив Меланію Трамп із Дональдом Трампом,

– заявила вона у своїх свідченнях.

Варто зазначити, що Мінюст США попереджав про те, що свідчення у файлах можуть бути неправдиві.

Сама Меланія Трамп розповідала, що зустріла майбутнього чоловіка у нічному клубі у 1998 році, і між ними виникла "хімія".

Минулого року перша леді США погрожувала подати до суду на біографа Трампа Майкла Вулфа на 1 мільярд доларів після того, як він сказав в епізоді Подкаст Daily Beast що вона була "дуже залучена до соціального кола Епштейна". Він каже, що пара познайомилася у клубі Kit Kat у 1998 році через Паоло Замполлі, тодішнього агента Меланії.

Трамп призначив його спеціальним посланником з питань глобального партнерства минулого року.

У мемуарах Меланія пише, що Трамп сам познайомився з нею, і вона поняття не мала, хто він, знаючи лише, що той "бізнесмен або знаменитість".

Автор відповів на погрозу, подавши позов проти Меланії Трамп, використовуючи закон про свободу слова, щоб звинуватити її в спробі незаконно змусити його замовкнути. А дружина президента США намагається скасувати позов, стверджуючи, що їй не було належним чином подано інформацію.

У "файлах Епштейна" також знайшли фото, де біля Епштейна, обіймаючи дівчину, лежить Бретт Ратнер – режисер нового документального фільму про Меланію Трамп.

До слова, це перший проєкт Ратнера з моменту звинувачення його у сексуальних домаганнях у розпал руху #MeToo у 2017 році. Тоді шість жінок звинуватили голлівудського режисера у сексуальних домаганнях і неправомірних діях.

"Файли Епштейна" б'ють і по іншим відомим парам