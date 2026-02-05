Ці дані містяться в розсекречених "файлах Епштейна", які дослідили у Daily Beast, а також BBC.
Дональда Трампа з Меланією міг познайомити Епштейн
Помічниця Джеффрі Епштейна дала ці свідчення ФБР 12 липня 2019 року – через тиждень після арешту Епштейна. Дівчина розповіла, що була моделлю, перш ніж ухвалила пропозицію фінансиста перейти до нього на роботу. Їхня співпраця тривала з 2005 по 2006 рік.
Епштейн познайомив Меланію Трамп із Дональдом Трампом,
– заявила вона у своїх свідченнях.
Варто зазначити, що Мінюст США попереджав про те, що свідчення у файлах можуть бути неправдиві.
Сама Меланія Трамп розповідала, що зустріла майбутнього чоловіка у нічному клубі у 1998 році, і між ними виникла "хімія".
Минулого року перша леді США погрожувала подати до суду на біографа Трампа Майкла Вулфа на 1 мільярд доларів після того, як він сказав в епізоді Подкаст Daily Beast що вона була "дуже залучена до соціального кола Епштейна". Він каже, що пара познайомилася у клубі Kit Kat у 1998 році через Паоло Замполлі, тодішнього агента Меланії.
Трамп призначив його спеціальним посланником з питань глобального партнерства минулого року.
У мемуарах Меланія пише, що Трамп сам познайомився з нею, і вона поняття не мала, хто він, знаючи лише, що той "бізнесмен або знаменитість".
Автор відповів на погрозу, подавши позов проти Меланії Трамп, використовуючи закон про свободу слова, щоб звинуватити її в спробі незаконно змусити його замовкнути. А дружина президента США намагається скасувати позов, стверджуючи, що їй не було належним чином подано інформацію.
У "файлах Епштейна" також знайшли фото, де біля Епштейна, обіймаючи дівчину, лежить Бретт Ратнер – режисер нового документального фільму про Меланію Трамп.
До слова, це перший проєкт Ратнера з моменту звинувачення його у сексуальних домаганнях у розпал руху #MeToo у 2017 році. Тоді шість жінок звинуватили голлівудського режисера у сексуальних домаганнях і неправомірних діях.
"Файли Епштейна" б'ють і по іншим відомим парам
Мелінда Френч Гейтс, колишня дружина Білла Гейтса, заявила, що той повинен відповісти за свою поведінку, пов'язану з Джеффрі Епштейном.
Вона сказала, що це нагадує їй про "дуже болючі моменти в її шлюбі".
Білл та Гілларі Клінтони погодилися свідчити у справі Джеффрі Епштейна.
Комітет з нагляду Палати представників рекомендував визнати Клінтонів винними у неповазі до суду за відмову свідчити про їхні стосунки з Епштейном. Їх згода свідчити може зірвати заплановане республіканцями голосування.