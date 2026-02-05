Эти данные содержатся в рассекреченных "файлах Эпштейна", которые исследовали в Daily Beast, а также BBC.

Смотрите также Как файлы Эпштейна бьют по Европе: громкие отставки, королевские скандалы и "подарок" России

Дональда Трампа с Меланией мог познакомить Эпштейн

Помощница Джеффри Эпштейна дала эти показания ФБР 12 июля 2019 года – через неделю после ареста Эпштейна. Девушка рассказала, что была моделью, прежде чем приняла предложение финансиста перейти к нему на работу. Их сотрудничество длилось с 2005 по 2006 год.

Эпштейн познакомил Меланию Трамп с Дональдом Трампом,

– заявила она в своих показаниях.

Стоит отметить, что Минюст США предупреждал о том, что показания в файлах могут быть ложные.

Обратите внимание! Подробно о том, что такое "файлы Эпштейна", кто он такой, как связан с Путиным и Трампом, и откуда все началось – читайте в большом материале 24 Канала.

Сама Мелания Трамп рассказывала, что встретила будущего мужа в ночном клубе в 1998 году, и между ними возникла "химия".

В прошлом году первая леди США угрожала подать в суд на биографа Трампа Майкла Вулфа на 1 миллиард долларов после того, как он сказал в эпизоде Подкаст Daily Beast что она была "очень вовлечена в социальный круг Эпштейна". Он говорит, что пара познакомилась в клубе Kit Kat в 1998 году через Паоло Замполли, тогдашнего агента Мелании.

Трамп назначил его специальным посланником по вопросам глобального партнерства в прошлом году.

В мемуарах Мелания пишет, что Трамп сам познакомился с ней, и она понятия не имела, кто он, зная лишь, что тот "бизнесмен или знаменитость".

Автор ответил на угрозу, подав иск против Мелании Трамп, используя закон о свободе слова, чтобы обвинить ее в попытке незаконно заставить его замолчать. А жена президента США пытается отменить иск, утверждая, что ей не была должным образом подана информация.

В "файлах Эпштейна" также нашли фото, где возле Эпштейна, обнимая девушку, лежит Бретт Ратнер – режиссер нового документального фильма о Мелании Трамп.

К слову, это первый проект Ратнера с момента обвинения его в сексуальных домогательствах в разгар движения #MeToo в 2017 году. Тогда шесть женщин обвинили голливудского режиссера в сексуальных домогательствах и неправомерных действиях.

"Файлы Эпштейна" бьют и по другим известным парам