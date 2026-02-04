Свою позицию по этому поводу она выразила в подкасте Wild Card от NPR. Отметим, что они официально развелись в августе 2021 года после 27 лет брака.

Что сказала экс-супруга Гейтса о его связях с Эпштейном?

Мелинда Френч Гейтс заявила, что ее бывший муж должен ответить за поведение, о котором говорится в последних обнародованных частных письмах, связанных с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

По ее словам, ни одна молодая женщина не должна переживать тот опыт, который Джеффри Эпштейн и его окружение заставили пережить пострадавших, о чем стало известно из опубликованных Минюстом США документах.

Это возвращает воспоминания об очень, очень болезненных моментах в моем браке. Какие бы вопросы там не оставались, я даже не могу представить себе все, эти вопросы касаются тех людей и даже моего бывшего мужа. Они должны отвечать за эти вещи, а не я,

– рассказала она.

Экс-жена миллиардера сказала, что документы, которые обнародовали в конце января 2026 года заставили чувствовать ее "нереальную печаль". Она выразила надежду о восстановлении справедливости для пострадавших.

О чем говорится в письмах?

Минюст США 30 января опубликовал новые документы по делу Джеффри Эпштейна. Скандальный финансист в письмах утверждал, что основатель Microsoft заразился венерической болезнью после "контактов" с россиянками.

Также сообщали, что после этого он просил антибиотики для своей тогдашней жены Мелинды, которые тайно давал ей. К слову, сам Билл Гейтс категорически отрицает все обвинения в его сторону по этому поводу.

Какова ситуация с файлами Эпштейна?