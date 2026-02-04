Свою позицію з цього приводу вона висловила у подкасті Wild Card від NPR. Зазначимо, що вони офіційно розлучилися у серпні 2021 року після 27 років шлюбу.

Що сказала ексдружина Гейтса про його зв'язки з Епштейном?

Мелінда Френч Гейтс заявила, що її колишній чоловік повинен відповісти за поведінку, про яку йдеться в останніх оприлюднених приватних листах, пов’язаних із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

За її словами, жодна молода жінка не повинна переживати той досвід, який Джеффрі Епштейн та його оточення змусили пережити постраждалих, про що стало відомо з опублікованих Мін'юстом США документах.

Це повертає спогади про дуже, дуже болючі моменти в моєму шлюбі. Які б питання там не залишалися, я навіть не можу уявити собі всі, ці питання стосуються тих людей і навіть мого колишнього чоловіка. Вони повинні відповідати за ці речі, а не я,

– розповіла вона.

Ексдружина мільярдера сказала, що документи, які оприлюднили наприкінці січня 2026 року змусили відчувати її "нереальний сум". Вона висловила сподівання про відновлення справедливості для постраждалих.

Про що йдеться у листах?

Мін'юст США 30 січня опублікувало нові документи у справі Джеффрі Епштейна. Скандальний фінансист у листах стверджував, що засновник Microsoft заразився венеричною хворобою після "контактів" з росіянками.

Також повідомляли, що після цього він просив антибіотики для своєї тодішньої дружини Мелінди, які таємно давав їй. До слова, сам Білл Гейтс категорично заперечує всі звинувачення у його сторону з цього приводу.

Яка ситуація із файлами Епштейна?