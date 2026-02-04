Трамп категорически отказался отвечать на любые вопросы, касающиеся Эпштейна. Об этом говорится в сообщении CNN.

Что заявил Трамп?

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп также дал понять, что не планирует отвечать на вопросы относительно жалоб жертв по этому делу. Он отметил, что в материалах расследования, по его убеждению, нет информации, которая могла бы его скомпрометировать.

По данным CNN, президент воздержался от подробных комментариев относительно упоминаний в документах имен некоторых своих политических союзников, в частности предпринимателя Илона Маска и министра торговли Говарда Лутника.

В то же время Трамп заявил, что если бы в обнародованных материалах содержались серьезные доказательства, они уже стали бы громкой темой для медиа.

Ранее Трамп отмечал, что Министерству юстиции США стоит сосредоточиться на других вопросах после публикации части материалов по делу Эпштейна. Также он отрицал, что когда-либо посещал частный остров финансиста.

Тем временем в Конгрессе США интерес к делу сохраняется. В частности, бывший президент Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания в рамках расследования Палаты представителей.

Что известно о файлах Эпштейна?