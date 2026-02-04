Об этом рассказали в материале Independent. И вот что мы знаем на данный момент.

Смотрите также Эксперименты могли проводить в Украине: Эпштейн хотел создать клонов и "дизайнерских детей"

Новые архивы по делу Эпштейна содержат упоминания о Путине: что об этом известно?

В документах Эпштейна имя Путина фигурирует на самом деле тысячи раз, но не в том контексте, с которым российскому лидеру можно было бы предъявить обвинения. Однако теперь мы знаем, что Джеффри Эпштейн, известный многочисленными связями с элитой мира, в течение многих лет жаждал получить российскую визу и личной встречи с Владимиром Путиным.

Уже с 2010 года он обсуждал организацию поездки в Россию. В письмах, к примеру, фигурирует такая фраза: "Мне нужна виза? У меня есть друг Путина, не попросить ли его?"

С 2013 года Эпштейн снова начал искать встречи с Путиным, чтобы, мол, обсудить возможность привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. Для этого он хотел организовать ужин с российским президентом и другими влиятельными лицами мировой политики и бизнеса.

Из документов не следует, что такая встреча состоялась. Но упоминания о Путине в сотнях писем показывают, насколько настойчиво Эпштейн пытался сконтактировать с элитами Кремля.

Справка. Файлы Эпштейна – это более 3 миллионов рассекреченных документов, связанных с деятельностью финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна. И в США прямо сейчас это очень острая и актуальная тема.

Что следует помнить о скандале вокруг файлов Эпштейна?