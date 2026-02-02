Впрочем, являются ли многочисленные упоминания о президенте США доказательствами его причастности к преступлениям бывшего товарища, выяснило издание The New York Times.

Смотрите также Такого не было десятилетиями: демократ победил в "трамповском" округе Техаса

Что раскрывают новые файлы по делу Эпштейна о Трампе?

Многие документы, где есть упоминания о Трампе, – это новостные статьи и другие публично доступные материалы, которые попали в электронную почту Эпштейна. Ни один из этих файлов не содержит прямых коммуникаций между Трампом и Эпштейном. Лишь несколько документов датируются началом 2000-х, когда они были друзьями.

Недавно обнародованные файлы включают заметки и транскрипты интервью федеральных следователей с жертвами Эпштейна, некоторые из которых упоминают Трампа.

Например, в заметках из интервью сентября 2019 года – примерно через месяц после смерти Эпштейна – жертва, имя которой засекречено, вспомнила, что ее возили в темно-зеленом автомобиле в Мар-а-Лаго на встречу с Трампом. В то же время заметки не свидетельствуют о нарушениях со стороны Трампа.

В другом файле Джуан Алесси, который работал на Эпштейна, сообщил следователям, что Трамп вместе с другими известными лицами посещал дом Эпштейна.

Некоторые новые файлы подтверждают предыдущие сообщения об отношениях Трампа и Эпштейна. Многие документы повторяют материалы, что уже есть в публичном доступе, или детализируют их. Например, в документах есть электронные письма со ссылкой на статью о расследовании Конгресса в отношении Трампа и Deutsche Bank, а также упоминания о фотографиях Трампа с Эпштейном и другими влиятельными людьми в манхэттенском имении Эпштейна.

Есть также документы по "книге к 50-летию Эпштейна" 2003 года, которая якобы содержала юмористическое письмо от Трампа. Текст был напечатан в контуре обнаженной женщины, а внутри содержалось послание: "Друг – это замечательная вещь. С днем рождения – и пусть каждый день будет еще одной прекрасной тайной". Трамп отрицал авторство и подал суд на Wall Street Journal из-за этого.

В 2002 году женщина по имени Мелания отправила теплое письмо Джизлейн Максвелл, партнерше Эпштейна. Неясно, или это будущая первая леди Мелания Кнавс, которая вышла замуж за Трампа через три года. Максвелл ответила лишь через несколько месяцев, отметив, что не будет времени встретиться.

Файлы также содержат редкие ссылки на членов семьи Трампа, например, подарок – браслет для Иваны Трамп.

Есть текстовые сообщения между Эпштейном и Стивеном Бенноном, советником Трампа, где фото Трампа закрыто черной рамкой.

Другое письмо от 2011 года свидетельствует, что Эпштейн размышлял, стоит ли обращаться к Трампу по поводу Вирджинии Джуффре, одной из его самых известных жертв.

Кроме того, Трамп упоминается в документах ФБР как один из известных лиц, по которым поступили скандальные сообщения. Впрочем, NYT их не приводит, поскольку они остаются непроверенными.

Последние новости о файлах Эпштейна и Дональда Трампа