Речь идет об округе вблизи Форт-Ворта. В нем во время президентских выборов 2024 года Дональд Трамп обыграл Камалу Харрис на 17 процентов, передает Politico.
Что известно об исторической победе демократа в "трамповском" округе?
Впрочем, этот раз – впервые за много лет – демократы получили преимущество над республиканцами.
Тейлор Ремет уверенно победил республиканку Ли Вомбсганс, консервативную активистку, на 14 процентных пунктов. "Эта победа – для обычных работающих людей", – сказал Рэмет своим сторонникам.
Рэмет – ветеран Воздушных сил США и работник промышленности – строил кампанию вокруг тем снижения стоимости жизни, поддержки государственного образования и защиты рабочих мест.
В день голосования Трамп призвал избирателей поддержать республиканку Ли Вомбсганс, назвав ее успешной бизнесвумен и активной сторонницей движения Make America Great Again.
В то же время демократ Тейлор Ремет получил поддержку общенациональных организаций, в частности Национального комитета Демократической партии и ветеранской организации VoteVets, которая потратила около 500 тысяч долларов на рекламу.
Напомним, что место в Сенате стало вакантным после того, как республиканец Келли Хэнкок, который четыре раза подряд избирался в парламент штата, ушел в отставку ради должности на уровне всего Техаса.
Ранее Гэнкок без труда выигрывал выборы, а республиканцы контролировали этот округ десятилетиями. Округ традиционно считается более республиканским, чем округ Таррант, к которому он принадлежит.
Заметим, что мандат Ремета является временным: он будет занимать должность только до начала января. Чтобы остаться в Сенате штата на полный четырехлетний срок, ему нужно победить на всеобщих выборах в ноябре.
Законодательное собрание Техаса не планирует возобновлять работу до 2027 года, и Республиканская партия все равно сохранит уверенное большинство.
Почему победа Ремета – это положительный сигнал?
Победа Ремета стала частью тенденции: в этом избирательном цикле демократы на внеочередных выборах регулярно показывают лучшие результаты, чем ожидалось.
В Демократической партии заявили, что результат Ремета подтверждает: при второй каденции Дональда Трампа избиратели все чаще отказываются поддерживать республиканцев и их политику.
Председатель Национального комитета демократов Кен Мартин назвал это поражение "тревожным сигналом для республиканцев по всей стране".
Демократы положительно оценивают свои результаты после возвращения Трампа в Белый дом. В ноябре они успешно выступили на первых масштабных выборах, в частности одержали победы на губернаторских гонках в Вирджинии и Нью-Джерси.
Также демократы выиграли внеочередные выборы в Кентукки и Айове. Даже в Теннесси, где победил республиканец Мэтт Ван Эппс, небольшой отрыв в голосах добавил демократам оптимизма накануне осенних промежуточных выборов.
Что известно о подготовке США к парламентским выборам?
- В США снова заговорили о возможной передаче Украине ракет Tomahawk, однако единого видения нет. Часть политиков считает, что это может повредить мирным переговорам, другие – что это эффективный способ давления на Россию. Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной отмечает, что ключевым фактором в этом вопросе являются выборы в Конгресс США, запланированные на ноябрь 2026 года. Именно они могут повлиять на решение Вашингтона, хотя Украине это оружие нужно значительно раньше. По его словам, внутри американской власти нет единства, а окончательное решение зависит от Дональда Трампа, который может прислушаться к той позиции, что прозвучит последней.
- Политолог Петр Олещук отмечает, что тема Эпштейна будет оставаться актуальной еще длительное время и может стать одной из ключевых в избирательной кампании накануне выборов в Конгресс осенью 2026 года. По его словам, этот скандал накладывается на общее разочарование американцев политикой Трампа, которая не соответствует его предвыборным обещаниям.