Речь идет об округе вблизи Форт-Ворта. В нем во время президентских выборов 2024 года Дональд Трамп обыграл Камалу Харрис на 17 процентов, передает Politico.

Что известно об исторической победе демократа в "трамповском" округе?

Впрочем, этот раз – впервые за много лет – демократы получили преимущество над республиканцами.

Тейлор Ремет уверенно победил республиканку Ли Вомбсганс, консервативную активистку, на 14 процентных пунктов. "Эта победа – для обычных работающих людей", – сказал Рэмет своим сторонникам.

Рэмет – ветеран Воздушных сил США и работник промышленности – строил кампанию вокруг тем снижения стоимости жизни, поддержки государственного образования и защиты рабочих мест.

В день голосования Трамп призвал избирателей поддержать республиканку Ли Вомбсганс, назвав ее успешной бизнесвумен и активной сторонницей движения Make America Great Again.

В то же время демократ Тейлор Ремет получил поддержку общенациональных организаций, в частности Национального комитета Демократической партии и ветеранской организации VoteVets, которая потратила около 500 тысяч долларов на рекламу.

Напомним, что место в Сенате стало вакантным после того, как республиканец Келли Хэнкок, который четыре раза подряд избирался в парламент штата, ушел в отставку ради должности на уровне всего Техаса.

Ранее Гэнкок без труда выигрывал выборы, а республиканцы контролировали этот округ десятилетиями. Округ традиционно считается более республиканским, чем округ Таррант, к которому он принадлежит.

Заметим, что мандат Ремета является временным: он будет занимать должность только до начала января. Чтобы остаться в Сенате штата на полный четырехлетний срок, ему нужно победить на всеобщих выборах в ноябре.

Законодательное собрание Техаса не планирует возобновлять работу до 2027 года, и Республиканская партия все равно сохранит уверенное большинство.

Почему победа Ремета – это положительный сигнал?

Победа Ремета стала частью тенденции: в этом избирательном цикле демократы на внеочередных выборах регулярно показывают лучшие результаты, чем ожидалось.

В Демократической партии заявили, что результат Ремета подтверждает: при второй каденции Дональда Трампа избиратели все чаще отказываются поддерживать республиканцев и их политику.

Председатель Национального комитета демократов Кен Мартин назвал это поражение "тревожным сигналом для республиканцев по всей стране".

Демократы положительно оценивают свои результаты после возвращения Трампа в Белый дом. В ноябре они успешно выступили на первых масштабных выборах, в частности одержали победы на губернаторских гонках в Вирджинии и Нью-Джерси.

Также демократы выиграли внеочередные выборы в Кентукки и Айове. Даже в Теннесси, где победил республиканец Мэтт Ван Эппс, небольшой отрыв в голосах добавил демократам оптимизма накануне осенних промежуточных выборов.

Что известно о подготовке США к парламентским выборам?