Йдеться про округ поблизу Форт-Ворта. У ньому під час президентських виборів 2024 року Дональд Трамп обіграв Камалу Гарріс на 17 відсотків, передає Politico.

Дивіться також Вперше журналістка з України долучилася до пулу Дональда Трампа

Що відомо про історичну перемогу демократа у "трампівському" окрузі?

Втім, цього разу – вперше за багато років – демократи здобули перевагу над республіканцями.

Тейлор Ремет впевнено переміг республіканку Лі Вомбсґанс, консервативну активістку, на 14 відсоткових пунктів. "Ця перемога – для звичайних працюючих людей", – сказав Ремет своїм прихильникам.

Ремет – ветеран Повітряних сил США і працівник промисловості – будував кампанію навколо тем зниження вартості життя, підтримки державної освіти та захисту робочих місць.

У день голосування Трамп закликав виборців підтримати республіканку Лі Вомбсґанс, назвавши її успішною бізнесвумен і активною прихильницею руху Make America Great Again.

Водночас демократ Тейлор Ремет отримав підтримку загальнонаціональних організацій, зокрема Національного комітету Демократичної партії та ветеранської організації VoteVets, яка витратила близько 500 тисяч доларів на рекламу.

Нагадаємо, що місце в Сенаті стало вакантним після того, як республіканець Келлі Генкок, який чотири рази поспіль обирався до парламенту штату, пішов у відставку заради посади на рівні всього Техасу.

Раніше Генкок без труднощів вигравав вибори, а республіканці контролювали цей округ десятиліттями. Округ традиційно вважається більш республіканським, ніж округ Таррант, до якого він належить.

Зауважимо, що мандат Ремета є тимчасовим: він обійматиме посаду лише до початку січня. Щоб залишитися в Сенаті штату на повний чотирирічний термін, йому потрібно перемогти на загальних виборах у листопаді.

Законодавчі збори Техасу не планують відновлювати роботу до 2027 року, і Республіканська партія однаково збереже впевнену більшість.

Чому перемога Ремета – це позитивний сигнал?

Перемога Ремета стала частиною тенденції: у цьому виборчому циклі демократи на позачергових виборах регулярно показують кращі результати, ніж очікувалося.

У Демократичній партії заявили, що результат Ремета підтверджує: за другої каденції Дональда Трампа виборці дедалі частіше відмовляються підтримувати республіканців та їхню політику.

Голова Національного комітету демократів Кен Мартін назвав цю поразку "тривожним сигналом для республіканців по всій країні".

Демократи позитивно оцінюють свої результати після повернення Трампа до Білого дому. У листопаді вони успішно виступили на перших масштабних виборах, зокрема здобули перемоги на губернаторських перегонах у Вірджинії та Нью-Джерсі.

Також демократи виграли позачергові вибори в Кентуккі та Айові. Навіть у Теннессі, де переміг республіканець Метт Ван Еппс, невеликий відрив у голосах додав демократам оптимізму напередодні осінніх проміжних виборів.

Що відомо про підготовку США до парламенських виборів?