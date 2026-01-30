Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний розповів 24 Каналу, що важелем впливу щодо рішення давати Україні ракети Tomahawk, чи ні є вибори в Конгрес США. Вони заплановані на листопад 2026 року, проте нашій державі ця зброя потрібна якомога швидше.
Дивіться також Хочете мир – платіть 1 мільярд доларів: як Рада Трампа загрожує Україні та чому туди запросили Путіна
Чи отримає Україна ракети Tomahawk?
Олег Лісний підкреслив, що у США зараз не все так добре, як хотілося б Дональду Трампу. Мовиться про внутрішньополітичну ситуацію.
Довкола американського лідера є люди, чиї думки розділилися щодо надання України необхідної зброї.
Шальки терезів тримаються на якійсь основі, а ця основа – Трамп. Він використовує зовсім інший підхід в ухваленні рішень,
– зазначив політолог.
Мовиться про те, що чию позицію щодо надання Україні Tomahawk президент США почує останньою, до тої думки він і може прислухатись.
Цікаво. Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначає, що поява теми передачі Україні ракет Tomahawk сигналізує Росії про ризики й непередбачуваність позиції Вашингтона. За його словами, страх перед цією зброєю може змусити Москву серйозніше замислитися над завершенням війни.
Проте, за словами Олега Лісного, виникає певна розбіжність, адже Трамп не є тою людиною, яка довго дотримується свого рішення. Адже у питанні Tomahawk президент США спочатку казав, що це гарний спосіб тиснути на Путіна, але потім кардинально змінив свою думку.
Ракети Tomahawk: останні новини
Перед остаточним ухваленням рішення щодо надання Україні ракет Tomahawk, Трамп мав телефонну розмову із Путіним. Це, ймовірно, вплинуло на посилення військових спроможностей нашої держави, адже лідер США вирішив не відправляти ці ракети українцям.
Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі Володимир Зеленський порушив питання ракет Tomahawk для України. Він це зробив всупереч європейцям, які просили не нагадувати американцям про цю зброю.
Дехто у США тисне на адміністрацію Трампа, щоб та погодила надання Україні ракет Tomahawk. Все тому, що це може вплинути на Кремль і змусити Путіна піти на мир.