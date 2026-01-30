Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний розповів 24 Каналу, що важелем впливу щодо рішення давати Україні ракети Tomahawk, чи ні є вибори в Конгрес США. Вони заплановані на листопад 2026 року, проте нашій державі ця зброя потрібна якомога швидше.

Чи отримає Україна ракети Tomahawk?

Олег Лісний підкреслив, що у США зараз не все так добре, як хотілося б Дональду Трампу. Мовиться про внутрішньополітичну ситуацію.

Довкола американського лідера є люди, чиї думки розділилися щодо надання України необхідної зброї.

Шальки терезів тримаються на якійсь основі, а ця основа – Трамп. Він використовує зовсім інший підхід в ухваленні рішень,

– зазначив політолог.

Мовиться про те, що чию позицію щодо надання Україні Tomahawk президент США почує останньою, до тої думки він і може прислухатись.

Цікаво. Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначає, що поява теми передачі Україні ракет Tomahawk сигналізує Росії про ризики й непередбачуваність позиції Вашингтона. За його словами, страх перед цією зброєю може змусити Москву серйозніше замислитися над завершенням війни.

Проте, за словами Олега Лісного, виникає певна розбіжність, адже Трамп не є тою людиною, яка довго дотримується свого рішення. Адже у питанні Tomahawk президент США спочатку казав, що це гарний спосіб тиснути на Путіна, але потім кардинально змінив свою думку.

