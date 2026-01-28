Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що з огляду на формування позиції США – це добре. Важливо, щоб увага американських політиків була прикута до необхідності надання Україні потужної зброї.

Дивіться також Хочете мир – платіть 1 мільярд доларів: як Рада Трампа загрожує Україні та чому туди запросили Путіна

Чому у США знову говорять про надання Україні Tomahawk?

Олександр Мусієнко підкреслив, що у Кремлі починають підозрювати, що не все може бути дуже добре для Росії. Все тому, що є непередбачуваність і певна непослідовність у діях Дональда Трампа.

Це може дуже неприємно стосуватися Росії. США зараз займають позицію активного посередника, адже хочуть швидкого завершення війни. Це не секрет,

– сказав він.

Попри тиск американської адміністрації на Україну, наголошуючи, що наша влада має бути готовою до миру, Володимир Зеленський успішно зустрівся із Трампом у Давосі. Як наслідок, ймовірно, було домовлено про постачання додаткових ракет протиповітряної оборони для нашої держави.

Крім того, тривають дискусії щодо плану відновлення України на 800 мільярдів.

Є і позиція по Росії. США ведуть перемовини з Кирилом Дмитрієвим про відновлення економічних зв'язків і про перспективи Росії, якщо вона зупинить війну проти України. Але є і способи тиску. Зараз виникло питання по Tomahawk. Кремль дуже цього боїться,

– зауважив військовий.

В оточенні Путіна розуміють, що атаки ракетами Tomahawk були б ще більш негативними, ніж інші удари України не такою потужною зброєю. Це серйозно б вплинуло на спроможності російського бюджету, зокрема на доходи від продажу нафти й газу.

Мусієнко вважає, що США недаремно активізували ці розмови. Це заяви, ймовірно, напередодні наступного раунду перемовин, щоб у Кремлі реально задумалися про наближення до фіналу російсько-української війни.

Що відомо про надання Україні Tomahawk?