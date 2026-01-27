Такий крок у США сприймають не лише як військову підтримку, а і як новий важіль тиску на Москву у переговорах. Про це пише Kyiv Post.

Дивіться також Гаванський синдром: що за секретна зброя допомогла США у Венесуелі та до чого тут Україна

Пентагон обговорює постачання "Томагавок" Україні: що відомо?

У стінах Пентагону відбуваються закриті обговорення щодо можливого постачання Україні крилатих ракет "Томагавк" – боєприпасів США великої дальності, здатних уражати цілі глибоко на території Росії.

Президент Американського університету в Києві Дан Райс, який виступає прибічником такого рішення, наголошує, що навіть "невелика, невказана кількість" цих ракет могла б завдати суттєвого удару по стратегічним об’єктам ворога й створити серйозний тиск на Кремль.

На думку прихильників ідеї, дія "Тамагавок" може перевищити ефективність інших систем, оскільки їхня дальність та точність значно розширюють можливості української армії. І саме це, як новий важіль впливу, може зробити те, чого дипломатія ще не досягла.

За словами Райса, прецедент очевидний. Коли Україна вперше запустила ракети ATACMS у листопаді 2023 року та знищила два десятки російських ударних гелікоптерів Ка-52, Москва раптово вивела свій вертолітний парк з Криму та переписала свої бойові плани.

"Кілька "Томагавок" зробили б те саме", – сказав Райс. "Дальність настільки велика, що Росія просто не може захистити всі свої критично важливі об’єкти".

Чому Трамп відмовлявся раніше передавати Україні "Томагавки"?