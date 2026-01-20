Світ не встиг перевести подих після чергової "блискучої" ідеї Дональда Трампа, а він вже шокує новими, відповідно до своєї улюбленої тактики. Черговим прикладом безумних проєктів Трампа є "Рада миру" у вигляді елітного клубу з платним входом під його ж власною орудою, нібито на заміну ООН.

24 Канал разом із політологом, керівником Центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерієм Димовим проаналізували Раду Трампа, можливі наслідки її появи та засоби протидії.

Рада миру Трампа: хто туди увійде?

Десь між роздумами про можливу атаку на Іран і написанням листа до норвезького прем'єра з образами за неотримання Нобелівської премії миру та констатацією зменшення інтересу до боротьби за мир в усьому світі Трампа наздогнала чергова геніальна (ні) ідея. Створити Раду миру, яка перетягне на себе відповідальність за світову безпеку та буде робити те, з чим не впоралась ООН та її Радбез.

Враховуючи, що ваша країна вирішила не давати мені Нобелівську премію миру за зупинення понад 8 воєн, я більше не відчуваю зобов’язання думати виключно про мир. Хоча це завжди буде домінантним, але тепер я можу думати про те, що добре й належне для США,

– уривок із листа Трампа норвезькому прем’єру Йонасу Гару Стере.

Як стверджує видання Financial Times (FT), ідея народилася з проєкту умиротворення Сектору Гази, розробленого командою під керівництвом колишнього британського прем’єра Тоні Блера.

Блерова Рада миру передбачала меритократичну наглядову раду, яка б мала контролювати відбудову Сектора та його перетворення на райське місто майбутнього з ідеальним управлінням. Трампа ця ідея захопила й він вирішив масштабувати її на інші "гарячі точки" – Венесуелу, Україну тощо.

Але зі своїм колоритом. FT пише, що до "українського філіалу" мають увійти представники України, Європи, НАТО та Росії. Їхнім завданням буде – контроль і гарантії виконання мирного плану. Нагадаємо, що його наразі не існує, точніше, є версія, яку погодила Україна з союзниками, а потім – із:США, натомість Росія його відкидає, хоча початкова чернетка була її.

Ми не обговорювали ідею розширення сфери діяльності цієї Ради. Ми вважаємо, що принаймні на цьому першому етапі Рада має зосередитися на моніторингу конкретного мирного врегулювання,

– сказав співрозмовник FT, підтверджуючи, що задум далекий від реалізації.

Але такі обережності – не для Трампа. Бо він вже почав діяти. У власний спосіб. Минулої п'ятниці у Вашингтоні оголосили склад "близькосхідного філіалу", куди увійшли: друг Трампа – Стів Віткофф, його зять Джаред Кушнер, держсекретар і тимчасовий управитель Венесуели Марко Рубіо та експрем'єр Британії Тоні Блер.



Показово, що прем’єра Ізраїлю Нетаньягу про це не повідомили й буквально поставили перед фактом.

Як працюватиме Рада Трампа і чому за вхід треба платити 1 мільярд доларів

Але це не кінець. Бо задум Трампа не обмежується Газою та околицями. Він куди масштабніший. Про деталі дізналися журналісти Bloomberg.

Виявилось, що Трампу мало Палестини чи України, він не хоче розмінюватись на "дрібниці", а переходить одразу до максимальних ставок. Трамп прагне створити Раду миру під своїм головуванням і продавати туди абонементи, немов до гольф-клубу.

Для участі необхідно, щоб держава внесла 1 мільярд доларів (готівкою!), за це вона нібито отримає членство в Раді обмежене трьома роками. При цьому гроші потрапляють до фонду, яким розпоряджається Трамп.



Він же матиме всю повноту влади у цій структурі. А її членам відведена роль тих, кого не будуть ображати й інколи стануть прислухатись.

Це навіть не фінансова піраміда МММ, бо там хоча б обіцяли дивіденди. Фактично це хабар Трампа, плата за "кришування" або "купівля впливу".

79-річний Трамп хоче особисто контролювати всі гроші організації, а також одноосібно затверджуватиме офіційну печатку та "скликатиме засідання тоді, коли вважатиме за потрібне". Приблизно так само він чинить із тими, хто придбав у великій кількості трампкоїни.

У статуті "Ради", який отримали журналісти, йдеться, що рішення ухвалюватимуться більшістю голосів, кожна присутня держава-член матиме один голос, але всі рішення підлягатимуть затвердженню головою. Тобто Трампом.

Він же одноосібно вирішуватиме, кого запрошувати до організації, затверджуватиме порядок денний та навіть матиме право призначати свого наступника на посаді голови.

Трамп також залишає за собою право виключати членів із "Ради", але залишає можливість подолання свого вето – для цього знадобиться дві третини голосів держав-учасниць.

Мета організації окреслена як "сприяння стабільності, відновлення надійного і законного врядування та забезпечення сталого миру в регіонах, де тривають чи яким загрожують конфлікти". Офіційний запуск структури запланований після ратифікації угоди трьома країнами.

Політолог Валерій Димов припускає, що поява такої ідеї – це наслідок "геніального" мозкового штурму від американського президента.

Валерій Димов політолог, керівник Центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Треба брати до уваги психотип Трампа. Вочевидь він вважає себе реінкарнацією Лінкольна і Вашингтона, суддею і прокурором, тим, хто замінює собою дійсно дискредитовану й неспроможну Раду Безпеки ООН… У Трампа з'явилась ідея, яка не була стратегічною і виникла, так би мовити, по ходу п'єси, як реакція на те, що ООН і Рада Безпеки не працюють. Якщо це так, то тоді я (тобто Трамп, – 24 Канал) буду вирішувати питання і я буду визначати де, хто, як і що. Після умовного перемир'я в Газі Трамп вирішив екстраполювати досвід і на спроби вирішувати інші конфлікти за допомогою "Ради миру". Початково вона виникла як другий пункт домовленостей по Газі, коли після перемир'я має почати працювати "Рада миру". У Трампа цей досвід визнали успішним і тепер хочуть масштабувати на інші регіони.

Згідно з інсайдами, запрошення розіслані різним лідерам. Зокрема, угорському прем’єру-автократу Віктору Орбану.

Також факт отримання запрошення підтвердив речник російського диктатора, терориста та воєнного злочинця Путіна Пєсков.

Наразі ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції. Сподіваємося на контакти з американською стороною, щоб прояснити всі нюанси,

– Пєсков підтверджує, що це все не сон.

На думку Валерія Димова, ідея Трампа – це просто подарунок для росіян.

Валерій Димов політолог, керівник Центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Якщо туди запрошують, наприклад, Орбана за мільярд, то зрозуміло, що це робиться не для того, щоб він впливав на ситуацію в Секторі Гази. Йдеться про те, щоб наші сусіди, а серед них однозначно буде в трампівському розумінні Росія, отримували можливість вирішувати нашу долю. У логіці Трампа, в цій "Раді" мають бути бенефіціари нового світового порядку. Ті, хто має вплив і статус з ним розмовляти, або в яких він зацікавлений, як у тому ж Орбані для того, щоб розколювати Європу, вирішувати свої питання. Трамп так вважає – є ті, з ким треба говорити, вони мають козирі. А з тими, в кого немає козирів, – з ними можна не говорити… Ще донедавна ті самі країни-члени НАТО, знаючи як вони залежать від США, висували американцям умови (на саміті 2008 в Бухаресті), коли Франція й Німеччина, абсолютно зрусифіковані, блокували ідею президента Буша-молодшого про те, щоб Україна отримала ПДЧ. Росія це використала. Та сама Угорщина, хто вона така в плані безпеки, на думку Трампа, які козирі вона має, але вона блокувала членство Швеції в НАТО, не маючи жодних підстав це робити… Але тоді те саме НАТО кивало – ну, так, у нас же консенсус. Ну побачили зараз, що консенсус – це не консенсус, а механізм впливу, який використовували деякі абсолютно проросійські режими для того, щоби тиснути на США. А Трамп тепер робить зворотне.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

Взагалі-то це дуже смішно і більше нагадує Раду Злодіянь (Council of Evil) з фільму про Остіна Пауерса або відповідну структуру зі всесвіту Міньйонів, але є одне але.

Council of Evil зі старої комедії як прототип та план дій для Трампа: дивіться відео

Це відбувається насправді. А Трамп дійсно робить всі ці жахливі речі, включно із заграванням перед Путіним, шантажем України та Європи, що взагалі-то виглядає як постріл собі ж у ногу, але повністю відповідає чинній версії безпекової стратегії США.

Найстрашніше те, що всі про це знали. Бо була вже перша серія чи то пак тизер. Перше президентство Трампа. Потім Трамп прямо говорив про свої плани, а після обрання на другий термін негайно приступив до їхнього виконання.

Валерій Димов зазначає, що "Рада миру" вже існує, під крилом ООН, де утворилася така собі "вісь зла", на жаль, до неї залучені й США.

Валерій Димов політолог, керівник Центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Не думаю, що це буде реалізовано, хоча б тому, що та сама Рада Безпеки ООН могла би бути такою структурою… Але там трампівська представниця практично голосує проти України разом із Росією, до недавнього часу з Венесуелою, з Північною Кореєю, з Білоруссю. Тоді які в нас будуть гарантії, що Трамп із Путіним не будуть робити те саме в цій Раді миру? Путін із задоволенням заплатить і за Орбана, і за Фіцо. Путін може заплатити один мільярд із тих грошей, які дозволяє йому утримувати Трамп. Може заплатити й за Білорусь, й за Киргизстан, за інших якихось сателітів.

Проте для Європи така поведінка Трампа все одно стала шоком і сенсацією, до якої вона вкотре виявилась неготовою. Натомість готовий Китай, який за традицією просто сидів і чекав на березі. І дочекався.

Що буде далі? Будьте певні, Пекін створить свою Раду миру. Завжди знайдуться шейхи, принци та інші автократи, які захочуть стати членами елітного клубу продавця повітря. Можливо, до клубу долучаться не держави, а корпорації (бо технофашизм сам себе не виростить).

Як довго це буде тривати? Зараз найгіршою стратегією є чекати на мідтерми (листопад 2026) та перетворення Трампа на "кульгаву качку" – цей план нікуди не приведе. Це те саме, що вірити в те, що Джей Ді Венс або хтось ще буде кращим варіантом, який відкотить все до базових налаштувань. Ні, не відкотить.

Треба починати діяти й заземляти цю небезпечну людину. Міжнародний економічний саміт у Давосі, який стартує 19 січня, також підійде. Бо там Трамп почне активно агітувати вступати до його "Ради миру". Але починати треба було ще рік тому, коли Джей Ді Венс відкрито знущався з Європи та її цінностей під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Потрібно нарешті проявити характер. Інакше ніякого TACO не буде, а Трамп і США будуть лише нахабніти та збільшувати апетити. І не зупиняться.