Трамп вважає, що "Рада миру" допоможе врегулювати багато конфліктів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Як пригрозив Трамп французькому лідеру?
Коментуючи слова Макрона про небажання долучатися до ініціативи, Трамп заявив, що французький лідер "нікому не потрібен" і "дуже скоро залишить свою посаду". За його словами, запровадження мит могло б змусити Макрона змінити позицію. Водночас Трамп додав, що участь у "Раді миру" не є обов'язковою.
Джерело, близьке до президента Франції, підтвердило, що Париж наразі не планує приєднуватися до цієї ініціативи.
Зверніть увагу! Ідею створення "Ради миру" Трамп уперше озвучив у вересні минулого року, заявивши про наміри завершити війну в Газі. Водночас, згідно з проєктом статуту, розісланим близько 60 країнам, орган має займатися врегулюванням глобальних конфліктів, а для членства понад три роки передбачений внесок у розмірі 1 мільярда доларів.
Запрошення адміністрації США викликало стриману реакцію серед урядів країн світу. Дипломати застерігають, що така ініціатива може зашкодити роботі ООН.
Крім того, Трамп повідомив, що запросив до участі в "Раді миру" президента Росії Володимира Путіна.
Окремо зазначається, що Трамп оприлюднив у соцмережі Truth Social приватного листа від Макрона. У ньому французький президент висловлює нерозуміння дій США щодо Гренландії, пропонує провести зустріч G7 у Парижі після Давоса та запросити на неї представників України, Данії, Сирії й Росії, а також запрошує Трампа на особисту вечерю. У дипломатичних колах публікацію приватного листування називають неприпустимою.
Чи може "Рада миру" допомогти Україні?
Адміністрація Трампа розглядає створення "Ради миру" для України за зразком Сектора Гази, щоб відстежувати виконання майбутньої угоди про припинення війни. До складу ради пропонується включити представників України, Європи, НАТО та Росії.
Дональд Трамп вимагає від країн членського внеску у розмірі 1 мільярда доларів готівкою. Статут організації надає Трампу необмежені повноваження, включаючи контроль над грошима і призначення наступника, що викликало критику з боку дипломатів.
Повідомляється, що Володимир Путін отримав запрошення до "Ради миру" щодо Гази, яку створює Дональд Трамп. Москва вивчає запрошення і сподівається на контакти з Вашингтоном для з'ясування деталей.