Трамп вважає, що "Рада миру" допоможе врегулювати багато конфліктів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Як пригрозив Трамп французькому лідеру?

Коментуючи слова Макрона про небажання долучатися до ініціативи, Трамп заявив, що французький лідер "нікому не потрібен" і "дуже скоро залишить свою посаду". За його словами, запровадження мит могло б змусити Макрона змінити позицію. Водночас Трамп додав, що участь у "Раді миру" не є обов'язковою.

Джерело, близьке до президента Франції, підтвердило, що Париж наразі не планує приєднуватися до цієї ініціативи.

Зверніть увагу! Ідею створення "Ради миру" Трамп уперше озвучив у вересні минулого року, заявивши про наміри завершити війну в Газі. Водночас, згідно з проєктом статуту, розісланим близько 60 країнам, орган має займатися врегулюванням глобальних конфліктів, а для членства понад три роки передбачений внесок у розмірі 1 мільярда доларів.

Запрошення адміністрації США викликало стриману реакцію серед урядів країн світу. Дипломати застерігають, що така ініціатива може зашкодити роботі ООН.

Крім того, Трамп повідомив, що запросив до участі в "Раді миру" президента Росії Володимира Путіна.

Окремо зазначається, що Трамп оприлюднив у соцмережі Truth Social приватного листа від Макрона. У ньому французький президент висловлює нерозуміння дій США щодо Гренландії, пропонує провести зустріч G7 у Парижі після Давоса та запросити на неї представників України, Данії, Сирії й Росії, а також запрошує Трампа на особисту вечерю. У дипломатичних колах публікацію приватного листування називають неприпустимою.

Чи може "Рада миру" допомогти Україні?