Трамп считает, что "Совет мира" поможет урегулировать многие конфликты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как пригрозил Трамп французскому лидеру?

Комментируя слова Макрона о нежелании участвовать в инициативе, Трамп заявил, что французский лидер "никому не нужен" и "очень скоро покинет свой пост". По его словам, введение пошлин могло бы заставить Макрона изменить позицию. В то же время Трамп добавил, что участие в "Совете мира" не является обязательным.

Источник, близкий к президенту Франции, подтвердил, что Париж пока не планирует присоединяться к этой инициативе.

Обратите внимание! Идею создания "Совета мира" Трамп впервые озвучил в сентябре прошлого года, заявив о намерениях завершить войну в Газе. В то же время, согласно проекту устава, разосланным около 60 странам, орган должен заниматься урегулированием глобальных конфликтов, а для членства более трех лет предусмотрен взнос в размере 1 миллиарда долларов.

Приглашение администрации США вызвало сдержанную реакцию среди правительств стран мира. Дипломаты предостерегают, что такая инициатива может навредить работе ООН.

Кроме того, Трамп сообщил, что пригласил к участию в "Совете мира" президента России Владимира Путина.

Отдельно отмечается, что Трамп обнародовал в соцсети Truth Social частное письмо от Макрона. В нем французский президент выражает непонимание действий США по Гренландии, предлагает провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить на нее представителей Украины, Дании, Сирии и России, а также приглашает Трампа на личный ужин. В дипломатических кругах публикацию частной переписки называют недопустимой.

