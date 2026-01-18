Согласно проекту устава, который оказался в распоряжении журналистов, структура новой организации предусматривает фактически неограниченную власть главы, которым станет сам Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что известно о создании "Совета мира"?

В Bloomberg, со ссылкой на проект устава организации и дипломатические источники, говорят, что документ описывает механизм, который напоминает "покупку" влияния: стандартное членство в Совете ограничено тремя годами и зависит от воли председателя.

В то же время это ограничение снимается для тех государств, которые в течение первого года внесут в фонд более 1 миллиарда долларов "наличными". Решение будут приниматься большинством голосов, причем каждое присутствующее государство-член будет иметь один голос, но все решения подлежат утверждению председателем.

Критики инициативы обеспокоены тем, что Трамп пытается создать альтернативу или соперника Организации Объединенных Наций, которую он давно критикует. Кроме этого, проект устава предоставляет американскому лидеру полномочия, нетипичные для демократических международных институтов.

В частности, он единолично будет решать, кого приглашать в организацию, утверждать повестку дня и даже иметь право назначать своего преемника на посту председателя. Трамп также оставляет за собой право исключать членов из организации, и для противодействия этому решению понадобится вето двух третей государств-участников.

Кроме того, формулировки устава свидетельствуют о том, что Трамп планирует лично контролировать все деньги организации, а также единолично утверждать официальную печать и "будет созывать заседания тогда, когда посчитает нужным".

Дипломаты нескольких европейских стран, которые ознакомились с предложением, назвали такое условие абсолютно неприемлемым.

Собеседники Bloomberg на условиях анонимности сообщили, что ряд государств "решительно выступает против" нынешней редакции устава и уже координируют усилия для коллективного отпора этим предложениям.

В то же время в уставе цель организации очерчена как "содействие стабильности и восстановление законного управления". Официальный запуск структуры запланирован после ратификации соглашения тремя странами.

