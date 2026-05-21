Заявление о разговоре с Лаем прозвучало уже второй раз за неделю. Об этом пишет The Guardian.

Что известно о возможных контактах президентов США и Тайваня?

Трамп заявил, что работает над вопросом Тайваня.

Я поговорю с ним (Лай Чин-де – 24 Канал). Я разговариваю со всеми... Мы будем работать над этим, над проблемой Тайваня,

– цитирует его издание.

В четверг, 21 мая, министерство иностранных дел Тайваня заявило, что Лай будет рад поговорить с лидером США.

По словам лица, знакомого с этим вопросом, звонок между лидерами еще не был запланирован.

Но ранее в среду Лай заявил, что если бы имел возможность поговорить с Трампом, он бы сказал, что его правительство стремится поддерживать статус-кво в Тайваньском проливе, и что именно Китай подрывает мир своим масштабным наращиванием военной силы в Индо-Тихоокеанском регионе.

К слову, во время визита в Пекин Трамп заявил, что США не будут поддерживать независимость Тайваня.

Ни одна страна не имеет права аннексировать Тайвань. Народ Тайваня придерживается демократического и свободного образа жизни, и демократия и свобода не должны рассматриваться как провокация,

– сказал Лай.

Важно! Президенты США и Тайваня не общались непосредственно с тех пор, как Вашингтон перенес дипломатическое признание с Тайбэя на Пекин в 1979 году.



В то же время в конце 2016 года Трамп как президент нарушил десятилетия дипломатического прецедента. Он пообщался с тогдашним президентом Цай Ин-вэнь.



Политические последствия этого разговора не заставили себя ждать. Правительство Китая подало жалобу в Белый дом, а команда Трампа преуменьшала значение разговора.

Между тем Пекин никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над Тайванем.

Его возмущает давняя военная поддержка США острова с целью сдерживания военных действий Китая.

Что будет с продажей оружия Тайваню?

Чиновники администрации Трампа отмечают, что он в целом одобрил продажу Тайваню наибольшего количества оружия, чем любой другой президент США. Американский глава также назвал будущие продажи оружия "очень хорошим козырем в переговорах".

Но после поездки в Пекин Трамп заявил, что еще не решил, будет ли продолжать продажу оружия Тайваню на сумму до 14 миллиардов долларов.

В то же время как республиканские, так и демократические законодатели США призвали администрацию Трампа продолжать продажу оружия.

Справочно. Тайвань стратегически важен для США. Остров с населением 23 миллиона человек является четвертым по величине торговым партнером США после Китая. Значительная часть торговли базируется на экспорте в США передовых полупроводников, которые подпитывают мировую экономику.

В эфире 24 Канала председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук отметил, что Китай хотел бы, чтобы США не брали на себя обязательства защищать с оружием независимость острова в случае добровольного присоединения, если возникнут какие-то столкновения.

"Это ключевой вопрос, тайваньская власть сейчас среагировала, существенно сократила закупки оружия от США, хотя ранее предполагались многомиллиардные контракты", – рассказал эксперт.

И как считает главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус для США и Китая сейчас вопрос о Тайване, а еще Ирана и китайских инвестиций в Венесуэлу, важнее, чем войны России с Украиной.

Что известно о ситуации вокруг Тайваня?

В конце апреля Тайвань привел войска в состояние повышенной готовности из-за присутствия вблизи острова 9 китайских кораблей и 22 самолетов. Президент Лай заявил, что Пекин использует военное присутствие для психологического давления.

А в конце марта Китай разместил в районе Тайваньского пролива более 200 модернизированных истребителей J-6, переоборудованных под беспилотные платформы. По данным экспертов, их можно применять для массового истощения систем ПВО в случае эскалации. Тогда аналитики не исключали сценарий комбинированного удара с привлечением авиации, ракетных систем и дронов.

Сам Си Цзиньпин впервые за десятилетие встретился с представительницей тайваньской оппозиции Чен Ливэнь во время которой подчеркнул неизбежность "воссоединения" остова с материковым Китаем.