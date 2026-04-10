Во время встречи Си Цзиньпин заявил Чжэн Ливэнь, что объединение Тайваня с Китаем является "исторической неизбежностью". Об этом пишет The Financial Times.

Чему была посвящена редкая встреча Си и лидера оппозиции Тайваня?

Си Цзиньпин отметил, что Китай хочет активнее сотрудничать со всеми политическими силами Тайваня.

Он также дал понять, что Пекин считает остров своей территорией и не исключает силового сценария, если тот в будущем будет сопротивляться. По словам Си, несмотря на быстрые изменения в мире, сближение между людьми по обе стороны Тайваньского пролива он считает неизбежным историческим процессом.

В то же время глава КНР подчеркнул, что идеи независимости Тайваня подрывают мир в регионе.

В ответ Чжэн Ливэнь заявила, что стороны могут вместе работать над "возрождением китайской цивилизации". Она также отметила, что несмотря на различные политические системы, люди по обе стороны пролива должны уважать друг друга и двигаться к сближению.

Поездка Чжэн, которую она назвала "историческим путешествием ради мира", происходит на фоне усиления военных учений Китая вокруг Тайваня после избрания там президента Лай Чин-тэ от правящей Демократической прогрессивной партии.

В отличие от этой партии, "Гоминьдан" традиционно поддерживает более тесные связи с Китаем. Хотя контакты между его руководством и китайскими чиновниками не являются редкостью, ни один действующий лидер партии не встречался с Си с 2016 года.

Поездка Чен происходит чуть более чем за месяц до запланированного визита президента США Дональд Трамп в Пекин в середине мая.

Аналитики предполагают, что Си может давить на него, чтобы изменить позицию США по поддержке Тайваня и сократить продажу оружия Тайбэю.

Во время шестидневного визита Чжэн Ливэнь также посетила Шанхай и Нанкин, где у мавзолея Сунь Ятсен призвала обе стороны избегать вооруженного конфликта. В Нанкине она также подчеркнула, что все политические силы в Тайбэе должны "придерживаться консенсуса 1992 года и выступать против независимости Тайваня". Этот консенсус означает договоренность между неофициальными представителями Пекина и Тайбэя о том, что обе стороны признают существование "одного Китая", но не уточняют, под чьей властью.

Политолог Лев Нахман из Национального тайваньского университета отметил, что позиция Чжэн соответствует ее политической линии в "Гоминьдане", которая ближе к риторике материкового Китая. В то же время он подчеркнул, что в самой партии нет полного единства, и не все её лидеры так активно выступают против независимости Тайваня.

