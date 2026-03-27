Такое массовое скопление самолетов-дронов зафиксировали по меньшей мере на 6 подобных объектах. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на отчет Института аэрокосмических исследований Митчелла.

Смотрите также Тишина длилась недолго: Пакистан снова возобновил бои против Афганистана

Что и где разметил Китай?

Анализ спутниковых кадров свидетельствует о наличии летательных аппаратов с характерным коротким фюзеляжем и стреловидными крыльями. Такие признаки соответствуют конструкции J-6, которые находились на вооружении еще с 1960-х годов.

Справочно. J-6 были активно использовался на вооружении Военно-воздушных сил Китая в течение 1960–1980-х годов. В 2010 его сняли с вооружения, и сейчас их переоборудуют на ударные дроны-камикадзе.

После переоборудования вышеупомянутых самолетов в беспилотники, по данным американского аналитического центра, их зафиксировали на нескольких военных базах, в частности на пяти объектах в провинции Фуцзянь и еще одном в Гуандуне.

Старший исследователь института Митчелла Джон Майкл Дам заявил, что Китай развернул в районе по меньшей мере две сотни модернизированных самолетов, которые, по его словам, в случае операции против Тайваня применят в первую очередь.

Как отметил бывший офицер американской военно-морской разведки, фактически они будут выполнять функции, подобные крылатым ракетам, чем классическим беспилотникам с дистанционным или автономным управлением.

Они будут атаковать Тайвань, цели США или союзников в большом количестве, фактически перегружая системы противовоздушной обороны,

– предположил Джон Майкл Дам.

О чем это может свидетельствовать?

Китай удерживает лидерство на рынке БпЛА и активно развивает подобные технологии, усиливая потенциал для возможной атаки на Тайвань. По мнению экспертов, это лишь часть более широкого арсенала вместе с авиацией и ракетами.

Агентство пишет, что Китай считает Тайвань своей собственностью и допускает применение силы для захвата острова. Последняя же отрицает подобные территориальные претензии, подчеркивая право на самоопределение.

По обновленным данным разведки США, прямой подготовки Китая к вторжению в 2027 году нет, однако, согласно отчету Пентагона за 2025 год, Пекин "ожидает быть способным вести войну за этот остров и победить" к тому времени.

Высокопоставленный чиновник в сфере безопасности Тайваня рассказал журналистам, что для перехвата вышеупомянутых дронов-истребителей стране пришлось бы использовать дорогие ракеты, что может быть экономически невыгодно.

Отмечается, что Министерство обороны Тайваня хочет как можно скорее закупить новейшие системы противодействия дронам. Управление по делам Тайваня, Пентагон и оборонное ведомство Китая от комментариев отказались.

Каким может быть нападение?

Предполагают, что в случае конфликта Китай может осуществить массированную комбинированную атаку с использованием различных типов авиации, ракет и беспилотников, что, вероятно, создаст серьезные проблемы для систем ПВО.

По мнению аналитика Питера Лейтона из университета Гриффита, хотя эти дроны не являются самыми современными, однако их уничтожение потребует значительных ресурсов, а малые скоростные перехватчики могут оказаться неэффективными.

Те J-6 потребуют полноценной дорогой ракеты,

– говорит он.

Сейчас Китай разрабатывает новые ударные беспилотники, которые, по оценкам экспертов, смогут действовать с авианосцев, Пекин уже тестирует их в информационных операциях на фоне подготовки к возможному сценарию в отношении Тайваня.

Указывают, что истребитель J-6 с двумя двигателями был создан на базе советского МиГ-19 1950-х годов, и более 500 таких самолетов могли быть переоборудованы в беспилотники, которые и получили обозначение J-6W.

В то же время, как отмечает Джон Майкл Дам, авиабазы вблизи Тайваньского пролива, где размещены вышеупомянутые дроны, остаются уязвимыми к возможным ответным ударам со стороны Тайваня и его союзников.

Как страны готовят к возможным конфликтам?