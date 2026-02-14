Впрочем, это может быть очень плохой идеей. Об этом пишет Defense Express и Liberty Times.

Почему Тайвань может сделать ошибку?

Китай проводит регулярные военные учения вокруг острова. Поэтому на фоне этого Тайвань хочет развернуть свои ракетные системы.

Это планируется как на основном острове, так и на островах вплотную к материку, в частности Пенху и Дунъин.

Справочно. Пэнху расположен примерно в 140 километрах от материкового Китая, а Дунъин – всего 45 километров и даже ближе к некоторым островам.

Расстояние в 170 километров между Китаем и Тайванем позволит последнему действительно бить вглубь территории своего соседа. Но такое близкое расположение опасно для самих тайваньских систем.

Они – высокомобильные и должны быстро отстреляться и уезжать как можно дальше. Но, учитывая то, что их собираются ставить на небольшом острове, то просто убежать не удастся.

Чтобы избежать уничтожения своих систем, тайванцы планируют прятать их в бункерах и туннелях. Такие укрытия уже есть на острове. Но риски все равно остаются – у Китая достаточно средств, чтобы ударить по этим защитным объектам.

И в случае размещения ПВО рядом, она тоже может попасть под вероятный удар.

Даже если предположить, что Китай не будет сразу бить по всем возможным укрытиям M142 HIMARS, то когда-то им все равно придется выехать оттуда для осуществления пуска. А запустить несколько беспилотников, чтобы они ожидали появления цели, для Китая не должно составлять особой проблемы. И это уже не говоря о возможности захвата этих систем во время десантной операции,

– объясняют в Defense Express.

