Втім, це може бути дуже поганою ідеєю. Про це пише Defense Express та Liberty Times.

Дивіться також США та Тайвань підписали масштабну угоду про торгівлю

Чому Тайвань може зробити помилку?

Китай проводить регулярні військові навчання навколо острова. Тож на тлі цього Тайвань хоче розгорнути свої ракетні системи.

Це планується як на основному острові, так і на островах впритул до материка, зокрема Пенху та Дун'їн.

Довідково. Пенху розташований приблизно за 140 кілометрів від материкового Китаю, а Дун'їн – всього 45 кілометрів і навіть ближче до деяких островів.

Відстань у 170 кілометрів між Китаєм і Тайванем дозволить останньому дійсно бити вглиб території свого сусіда. Але таке близьке розташування небезпечне для самих тайванських систем.

Вони – високомобільні і мають швидко відстрілятися та їхати якомога далі. Але, зважаючи на те, що їх збираються ставити на невеликому острові, то просто втекти не вдасться.

Щоб уникнути знищення своїх систем, тайванці планують ховати їх у бункерах та тунелях. Такі укриття уже є на острові. Але ризики все одно залишаються – у Китаю достатньо засобів, аби вдарити по цих захисних об'єктах.

Та й у випадку розміщення ППО поряд, вона теж може потрапити під ймовірний удар.

Навіть якщо припустити, що Китай не буде одразу бити по усіх можливих укриттях M142 HIMARS, то колись їм все одно доведеться виїхати звідти для здійснення пуску. А запустити кілька безпілотників, щоб вони очікували на появу цілі, для Китаю не має становити особливої проблеми. Й це вже не кажучи про можливість захоплення цих систем під час десантної операції,

– пояснюють у Defense Express.

Останні новини Тайваню