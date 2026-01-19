Китайський розвідувальний безпілотник літав у повітряному просторі острова Пратас близько 4 хвилин 17 січня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Китай готується душити Тайвань з моря і повітря: чи буде ще одна велика війна і що задумав Сі Цзіньпін

Що відомо про провокацію Китаю?

Острів Пратас розташований приблизно за 400 кілометрів від головного острова Тайваню у південній частині Тайванської протоки.

Безпілотник летів вище досяжності засобів протиповітряної оборони, але після попередження покинув повітряний простір.

Того ж дня китайські військові заявили, що вони відстежували ракетний есмінець USS John Finn та американське океанографічне дослідницьке судно, коли вони проходили через Тайванську протоку.

У 2022 році Тайвань уже збивав китайський безпілотник, але тоді він був цивільним. БпЛА пролетів поблизу одного з його морських форпостів – Цзіньмень. Китайські військові стверджували, що проводили "законні та легітимні" навчання.

Останній інцидент з безпілотником підкреслює зусилля Китаю щодо військового залякування Тайваню,

– зазначає видання.

Тайбей відкидає будь-які претензії Пекіна на свою територію й останнім часом активізував зусилля, аби зміцнити свою оборону для відбиття нападу.

Тим часом Китай у грудні провів бойові стрільби навколо Тайваню. Сталося це після того, як США оголосили про один з найбільших в історії пакет озброєнь на суму 11 мільярдів доларів для Тайбею.

Китай та Тайвань: останні новини