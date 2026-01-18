У навчаннях використали бойові арбалети. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Nikkei Asia.

Як Китай готується викрадати лідера Тайваню?

Видання звертає увагу, що нещодавно державний військовий телеканал КНР показав сюжет із тренувань спецпідрозділу, під час яких, імовірно, моделювалася операція з ліквідації або захоплення керівництва Тайваню.

На відео видно, як за будівлею з умовними цілями спершу веде спостереження розвідувальний безпілотник, після чого відбувається нічний штурм. У сюжеті зазначається, що спецпризначенці використовували військові арбалети для безшумного нейтралізування охорони. За інформацією китайського телебачення, вся операція тривала менш ніж дві хвилини.

Nikkei Asia припускає, що ці навчання мали на меті продемонструвати спроможність китайських сил провести операцію, подібну до рейду американських сил в Каракасі.

Крім того, автори матеріалу вважають, що такі дії покликані психологічно тиснути на адміністрацію президента Тайваню Лай Цзін-де. Видання нагадує, що наприкінці минулого року ВМС Китаю проводили масштабні маневри навколо острова, під час яких також відпрацьовували "імітацію атак на ключові цілі".

Зазначається, що це не перший випадок, коли китайські військові тренуються за сценарієм захоплення тайванського керівництва. Зокрема, у липні 2015 року на одній із баз у Внутрішній Монголії вони відпрацьовували штурм будівлі, яка за архітектурою нагадувала адміністрацію президента Тайваню.

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик озвучив 24 Каналу думку, що Росія та Китай можуть використовувати дії США як сигнал для своїх регіональних амбіцій, зокрема, щодо України.

