Її зробив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі зі своїм пакистанським колегою Мохаммадом Ісхак Даром у Пекіні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CCTV.

Як Китай реагує на вторгнення у Венесуелу?

За його словами, раптова зміна ситуації у Венесуелі, ідеться про вторгнення Сполучених Штатів, привернула пильну увагу міжнародної спільноти, і що Пекін готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою.

"Ми не вважаємо, що якась країна може діяти як міжнародний поліцейський, і ми не погоджуємося з тим, що якась країна може претендувати на роль міжнародного судді", – повідомив китайський міністр з цього приводу.

Хоч він і не зазначив нічого про операцію із захоплення Ніколаса Мадуро, але сказав, що поточна міжнародна ситуація схиляється до більшої нестабільності, а односторонні агресивні дії стають дедалі поширенішими.

Суверенітет і безпека всіх країн повинні бути повністю захищені міжнародним правом. Ми послідовно виступаємо проти застосування або погрози силою в міжнародних відносинах і проти нав’язування своєї волі однією країною іншій,

– заявив Ван Ї.

Що відомо про вторгнення США?