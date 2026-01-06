Его сделал министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи со своим пакистанским коллегой Мохаммадом Исхак Даром в Пекине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CCTV.
Как Китай реагирует на вторжение в Венесуэлу?
По его словам, внезапное изменение ситуации в Венесуэле, речь идет о вторжении Соединенных Штатов, привлекла пристальное внимание международного сообщества, и что Пекин готов сотрудничать с международным сообществом.
"Мы не считаем, что какая-то страна может действовать как международный полицейский, и мы не согласны с тем, что какая-то страна может претендовать на роль международного судьи", – сообщил китайский министр по этому поводу.
Хоть он и не отметил ничего об операции по захвату Николаса Мадуро, но сказал, что текущая международная ситуация склоняется к большей нестабильности, а односторонние агрессивные действия становятся все более распространенными.
Суверенитет и безопасность всех стран должны быть полностью защищены международным правом. Мы последовательно выступаем против применения или угрозы силой в международных отношениях и против навязывания своей воли одной страной другой,
– заявил Ван И.
Что известно о вторжении США?
Напомним, 3 января в Венесуэле прогремело по меньшей мере 7 взрывов. Под атакой США был столичный порт и якобы дом министра обороны страны. После ударов президент Мадуро объявил в государстве чрезвычайное положение.
Американские военные задержали президента Венесуэлы и его жену, в Соединенных Штатах им предъявили обвинения в заговоре против Соединенных Штатов, наркотерроризме и владении вооружением.
Вскоре после этого американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой, пока не смогут "обеспечить безопасный, надлежащий и обоснованный переход власти".