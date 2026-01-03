Дональд Трамп заявил, что некоторое время управление Венесуэлой будут осуществлять сами США, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что Трамп сказал о будущем Венесуэлы?
Мы будем управлять страной, пока не сможем обеспечить юридически правильную смену власти в Венесуэле,
– подчеркнул президент США.
Такое решение он объяснил тем, что не хочет, чтобы власть в стране снова захватили незаконно, и получилась бы такая же ситуация, как и с Мадуро.
Трамп также заявил о готовности провести "вторую волну" военной операции в Венесуэле, "если это будет нужно". Пока такой необходимости нет, добавил политик.
В ходе брифинга президент назвал операцию в Венесуэле самой мощной со времен Второй мировой войны.
Кроме того, Трамп рассказал, что США планируют привлечь крупнейшие американские нефтяные компании, чтобы те инвестировали миллиарды долларов в восстановление разрушенной инфраструктуры Венесуэлы, прежде всего нефтяной, и обеспечили поступление доходов для страны.
Рассказал президент США и о будущей судьбе Николаса Мадуро и его супруги. Те предстанут перед американским правосудием. Они обвиняются в "проведении кампании смертельно опасного наркотороризма против Соединенных Штатов и их граждан".
Что известно об операции США в Венесуэле?
- Еще осенью США начали увеличивать свое военное присутствие в Карибском море. Вторжение на территорию Венесуэлы прочили давно.
- В ночь на 3 января американские силы нанесли удары по военным объектам в Венесуэле. При этом спецназовцы задержали Мадуро и его жену.
- Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, объяснил 24 Каналу, что такой шаг Трампа демонстративный и может быть старым приемом американских президентов для укрепления своих позиций внутри страны. По словам Романенко, операция в Венесуэле помогает переключить американцев внимание от внутренних скандалов и падения рейтингов. Она была подготовлена показательно: привлекали большие ресурсы, спецслужбы работали эффективно, и результат легко преподнести как политический успех. Это помогает Трампу создать образ решительного лидера и снизить критику внутри страны.