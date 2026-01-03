Во время телефонного разговора с журналистами Fox News американский лидер заявил, что ни одна страна в мире не смогла бы провести такую операцию, которую осуществили США в Венесуле, передает 24 Канал.
Почему Трамп упомянул Украину в контексте операции в Венесуэле?
Американскую кампанию в Венесуэле Трамп назвал "невероятной вещью".
"Никто не может нас остановить. Нет никого, кто имел бы такие возможности, как у нас", – похвастался политик.
Затем он вспомнил о войне России в Украине, которая длится уже почти четыре года и сопровождается большими потерями.
Когда я наблюдаю за этой войной в России (вторжением России в Украину – 24 Канал), которая продолжается и продолжается, и все умирают, это примитивно. Это примитивно. Это ужасно,
– заявил президент США.
- Напомним, что Кремль выступил в поддержку правительства Венесуэлы и призвал США освободить Николаса Мадуро и его жену.
- Тем временем, по словам Трампа, часть венесуальского правительства перешла на сторону Америки. Он пригрозил "плохим будущим" тем чиновникам, которые останутся верными Мадуро.
- К слову, Мадуро и его жене уже предъявили обвинения в наркотерроризме и заговоре против США.
- CNN рассказало детали задержания Мадуро. По данным издания, американские спецназовцы вошли в спальню супругов.
- Политический эксперт Глеб Остапенко объяснил 24 Каналу, что хотя события происходят далеко от Украины, они имеют определенное значение для нашей страны. По его словам, США могли ограничиться санкциями или давлением на Венесуэлу, но выбрали радикальный шаг– за три часа захватили президента и вывезли его из страны. В западных обществах существует консенсус относительно смены режима в Венесуэле. Для Украины это скорее положительная новость, потому что усиливается мировая поддержка демократий, а Киев борется с автократическим режимом России. Остапенко советует официальному Киеву поддержать действия США.