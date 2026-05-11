Об этом 11 мая заявил корреспондент FoxNews Джон Робертс в своей заметке в сети X.

Что известно о планах Трампа на Венесуэлу?

Журналист рассказал, что провел телефонный разговор с главой Белого дома. Именно по итогам него Робертсу стало понятно, какие намерения Дональд Трамп имеет в отношении Венесуэлы.

Он сказал, что серьезно рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США,

– говорится в заметке корреспондента.

Справка. В США в целом сейчас насчитывается 50 штатов. Это число закреплено с 1959 года, когда 50-м штатом стали Гавайи. Кроме 50 штатов, в состав государства входит федеральный округ Колумбия и несколько островных территорий.

На самом деле, подобные заявления относительно страны из уст американского президента звучат уже далеко не впервые. Буквально в апреле 2026 года Трамп якобы пошутил, что мог бы баллотироваться на пост президента Венесуэлы. Политик добавил, что, по его мнению, получил бы там значительную поддержку населения.

И все это при том, что после захвата лидера страны Николаса Мадуро 3 января 2026 года, уже 8 марта США официально признали действующую власть Венесуэлы. Кроме того, между государствами тогда подписали "историческое золотое соглашение".

Важно! Именно Венесуэла имеет крупнейшие в мире запасы нефти с более 303 миллиардами баррелей, что составляет 18% мирового объема.

Комментируя сотрудничество с Каракасом, Трамп заявил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес "хорошо справляется", поскольку активно взаимодействует с США. Он подчеркнул: если бы она не сотрудничала с Вашингтоном, его оценка была бы совсем другой.

Также американский лидер подчеркнул, что Родригес имеет хорошие отношения с госсекретарем Марко Рубио, а само сотрудничество между странами уже дает "огромные результаты". А вот сама Делси Родригес ранее заявляла, что Венесуэла устала от вмешательства США во внутренние дела государства, особенно в нефтяной сектор.

В феврале 2026 года Дональд Трамп во время вечера в Alfalfa Club в шутку заявил о "присоединении" Канады и Гренландии к США, чем вызвал неоднозначную реакцию среди присутствующих.

Отдельно Трамп высказывался и относительно Кубы. Он анонсировал серьезные изменения на острове в ближайшее время и заявил, что страна оказалась в тупике. По его словам, ключевую роль в политике США в отношении Кубы будет играть Марко Рубио.

Невозможно и не заметить то, что в случае с Ираном слова Трампа превратились в военные действия, которые продолжаются уже почти 3 месяца.

Кстати, основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко в разговоре с 24 Каналом высказал предположение, что Куба будет следующей после Ирана.