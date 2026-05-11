Про таке 11 травня заявив кореспондент FoxNews Джон Робертс у своєму дописі в мережі X.

Що відомо про плани Трампа на Венесуелу?

Журналіст розповів, що провів телефонну розмову з очільником Білого дому. Саме за підсумками неї Робертсу стало зрозуміло, які наміри Дональд Трамп має щодо Венесуели.

Він сказав, що серйозно розглядає можливість зробити Венесуелу 51-м штатом США,

– йдеться у дописі кореспондента.

Довідка. У США загалом наразі налічується 50 штатів. Це число закріплено з 1959 року, коли 50-м штатом стали Гаваї. Окрім 50 штатів, до складу держави входить федеральний округ Колумбія та кілька острівних територій.

Насправді, подібні заяви щодо країни з уст американського президента звучать уже далеко не вперше. Буквально в квітні 2026 року Трамп нібито пожартував, що міг би балотуватися на пост президента Венесуели. Політик додав, що, на його думку, отримав би там значну підтримку населення.

І все це при тому, що після захоплення лідера країни Ніколаса Мадуро 3 січня 2026 року, уже 8 березня США офіційно визнали чинну владу Венесуели. Окрім того, між державами тоді підписали "історичну золоту угоду".

Важливо! Саме Венесуела має найбільші у світі запаси нафти з понад 303 мільярдами барелів, що складає 18% світового обсягу.

Коментуючи співпрацю з Каракасом, Трамп заявив, що віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес "добре справляється", оскільки активно взаємодіє зі США. Він наголосив: якби вона не співпрацювала з Вашингтоном, його оцінка була б зовсім іншою.

Також американський лідер підкреслив, що Родрігес має хороші відносини з держсекретарем Марко Рубіо, а сама співпраця між країнами вже дає "величезні результати". А от сама Делсі Родрігес раніше заявляла, що Венесуела втомилася від втручання США у внутрішні справи держави, особливо у нафтовий сектор.

Не Венесуелою єдиною: яким ще країнам погрожував Трамп?

У лютому 2026 року Дональд Трамп під час вечора в Alfalfa Club жартома заявив про "приєднання" Канади та Гренландії до США, чим викликав неоднозначну реакцію серед присутніх.

Окремо Трамп висловлювався і щодо Куби. Він анонсував серйозні зміни на острові найближчим часом та заявив, що країна опинилася у глухому куті. За його словами, ключову роль у політиці США щодо Куби відіграватиме Марко Рубіо.

Неможливо й не зауважити те, що у випадку з Іраном слова Трампа перетворилися у воєнні дії, які тривають уже майже 3 місяці.

До речі, засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко в розмові з 24 Каналом висловив припущення, що Куба буде наступною після Ірану.