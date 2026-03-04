Такий розвиток подій не виключає засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко, аналізуючи події в Ірані під час розмови з 24 Каналом. Він вважає, що наступною може стати Куба, це чутливий регіон, ситуація там має "дозріти".

США можуть поглинути Кубу

Беручи до уваги непередбачуваність Трампа, він цілком може звернути увагу на Кубу задля зміни там політичного режиму. Ні Китай, ні Росія, на думку аналітика, надавати підтримку цій державі не стануть. Корнієнко пояснив, що нині Куба – це ізольований регіон після втрати партнерства з Венесуелою (очільника країни Мадуро американські військові заарештували під час військової операції на початку січня).

Нинішня зовнішня політика США може поглинути Кубу через місяць чи два, чи пів року. Їм не треба шукати для цього слушної миті. Зараз триває велика операція щодо Ірану, є незавершені процеси у Венесуелі, тому розпорошувати сили на багато кейсів недоцільно,

– вважає Корнієнко.

Засновник аналітичної спільноти прогнозує, що коли завершиться військова операція США в Ірані, то американці повернуть свій погляд у бік Куби.

Зауважте! Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов також прогнозує, що Куба може стати наступною ціллю Трампа. Він наголосив, що зміна її політичного режиму відповідає стратегічним інтересам США і просувати це питання може Рубіо, кубинець за походженням, держсекретар США.

Путін втрачає друзів: чи є у Трампа відповідна стратегія?

Між Іраном та Росією у свій час був підписаний договір про всеосяжне стратегічне партнерство, в якому Москва завчасно і передбачувано прибрала пункт про обов'язкове надання військової допомоги у разі загроз на відміну від аналогічного договору, який уклала з Північною Кореєю. Зі слів Корнієнка це вказує на те, що нині Кремль деградував.

Аналітик дії Трампа не розцінює, як глобальну стратегію вибивання союзників у Кремля, це просто є наслідком реалізації його інтересів. Так складається, що "вісь зла" – це і є природні опоненти й вороги для США (Венесуела, Куба, Іран, Росія).

Єдине, що Путін – це "улюблений хлопчик" з ядерною зброєю. Тому для нього червона доріжка, а для всіх інших "таксі" Delta і ракета Tomahawk,

– підкреслив Корнієнко.

Він пояснив, що сьогодні можна констатувати, що Сполучені Штати прибирають союзників Кремля, але це робиться не з метою послабити Росію, це є наслідком.

Повалення політичних режимів: які наслідки для Кремля?

Якщо уявити, що операція в Ірані через тиждень завершиться, то, зі слів Корнієнка, іранський режим перебуватиме у такому стані, що він не здатний буде надавати підтримку Росії, як робив це раніше. Ба більше – він боятиметься навіть комунікувати з нею, аби не спровокувати ще якісь події.

Інтереси Кремля послабляться в розрізі військової співпраці, його представленості в регіоні. Є багато проєктів, які Путін планував реалізувати з чинним іранським режимом – оточенням Хаменеї, який був днями ліквідований під час операції США в Ірані. У випадку з Венесуелою, то там Росія переслідувала інтереси у вигляді обходу санкцій.

"Це удар по політичному іміджу, а для Кремля мати його важливо. Адже це для Росії елемент реалізації її геополітичних амбіцій, внутрішньої комунікації з населенням. Це умовно, коли вона сидить в сараї, який горить, але при цьому хизується, що має союзників, ракети", – озвучив Корнієнко.

Засновник аналітичної спільноти підсумував, що якщо буде вже настільки очевидно, що Кремль є ізольованим, а "вісь зла" звужуватиметься, тоді це зменшуватиме політичну стабільність Росії.

Як операція США в Ірані послаблює Росію?