Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов пояснив 24 Каналу, що зміна режиму на Кубі відповідає як стратегічним інтересам Вашингтона, так і внутрішньополітичній логіці республіканців.

Чим вигідна Трампу зміна влади на Кубі?

Куба десятки років залишається болючою точкою для США, а Марко Рубіо – кубинець за походженням і людина з найближчого оточення Трампа – активно лобіюватиме зміну режиму на острові,

– вважає Леонов.

Тому операцію вважають цілком реальною вже до листопада цього року.

Водночас політолог Олег Лісний скептично оцінює перспективу одночасних дій США проти Ірану та Куби, наголошуючи, що Іран – це держава з власними ресурсами та балістикою, яку вже випробували на українській території.

На його думку, братися одразу за 2 серйозні цілі – все одно що сідати одночасно за дві шахові дошки з сильним суперником. Говорити про Кубу доречно лише тоді, коли іранське питання вже буде практично вирішене, але зараз США, на переконання Лісного, перебувають на початку, а не в завершальній стадії протистояння з Тегераном.

Зверніть увагу! Доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький зазначив, що США докладають максимум зусиль, щоб послабити військовий потенціал Ірану, але водночас підкреслив, що ця країна велика і має значні ресурси, адже її інфраструктура розбудовувалася десятиліттями.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?