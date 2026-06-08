Таку інформацію поширило ізраїльське видання Ynet у неділю, 7 червня. Відомо, що наприкінці червня Феофіл має зустрітися із диктатором Путіним.

Дивіться також Зеленський назвав найшвидший шлях до миру в Україні

Що відомо про можливу участь Феофіла III у переговорах?

Ізраїльські джерела заявили, що у четвер, 4 червня, у Вашингтоні відбулася 40-хвилинна зустріч Дональда Трампа та патріарха Феофіла III. Вони говорили про створення каналу діалогу між Україною та Росією.

Такий вибір Трамп міг зробити через те, що особа Феофіла не несе прямого політичного забарвлення і "походить з місця релігійної та моральної довіри".

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Феофіл вважається фігурою, яка має довіру в обох країнах завдяки своєму статусу в православному світі та своїй минулій участі в ініціативах та контактах дипломатичного та гуманітарного характеру,

– зазначали у виданні.

Зокрема, кілька років тому він брав участь у звільненні ізраїльтянки Наами Іссахар з російської в'язниці.

Як зазначили в оточенні патріарха, американський президент зацікавлений у досягненні значного прогресу принаймні в одному зі світових конфліктів.

У коментарі 24 Каналу в Офісі президента ані підтвердили, ані спростували інформацію про посередництво Феофіла у переговорах, але наголосили, що проблема у тому, що російська сторона обирає воювати далі.

Проблема ж не в тому, що немає посередника. Проблема в тому, що Путін хоче продовжувати війну і всім каже саме це,

– зазначили в ОП.

Нагадаємо, що Папа Римський теж закликав Росію повернутися до переговорів. Він наголосив, що через війну гине "надто багато людей".